PGR solicita aprofundamento de investigação sobre Bolsonaro em caso de certificados de vacinação

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, requisitou nesta terça-feira (23/4) à Polícia Federal (PF) uma ampliação nas investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro na suspeita de fraude em certificados de vacinação contra a covid-19.

Em março, Bolsonaro, seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid e outros 15 indivíduos foram indiciados pela PF. Após o indiciamento, o inquérito foi encaminhado à PGR para decidir sobre a possibilidade de oferecer denúncia contra o ex-presidente e os demais envolvidos.

O procurador considera necessário realizar algumas diligências para aprofundar a investigação, como a obtenção de laudos periciais de celulares e computadores apreendidos, além de informações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Segundo Gonet, é importante esclarecer se Bolsonaro e os demais membros da comitiva presidencial apresentaram algum certificado de vacinação ao entrar e permanecer no território norte-americano. Ele destaca a relevância de investigar se havia uma norma impositiva para a apresentação do certificado de vacinação para estrangeiros, mesmo detentores de passaporte e visto diplomático.

Segundo as investigações, a suposta fraude tinha como objetivo inserir informações falsas no sistema do Ministério da Saúde para facilitar a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos, país que impôs medidas sanitárias contra estrangeiros não vacinados contra a covid-19.

Em 30 de dezembro de 2022, um dia antes do término de seu mandato, Bolsonaro viajou para os Estados Unidos.