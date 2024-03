PF indicia Bolsonaro por fraude em cartão de vacinação

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público no caso que investiga a falsificação dos cartões de vacinas de Covid-19.

Além de Bolsonaro, o seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ) também foram indiciados pelo mesmo crime.

No caso de Cid, a PF também aponta ilegalidade no uso indevido de documento falso. O indiciamento foi enviado ontem (18) para o Supremo Tribunal Federal (STF), onde o caso está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.