Perfume de Bolsonaro: Produto esgota em menos de seis horas na pré-venda

O perfume desenvolvido para o ex-presidente Jair Bolsonaro esgotou em menos de 6 horas durante a pré-venda. Disponível na loja online do influenciador Augustin Fernandes, o produto foi inicialmente comercializado por R$ 197, com opção de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. O número exato de unidades vendidas não foi divulgado pelo influenciador.

"Sem palavras. Esgotou em seis horas com um post no Facebook, uma foto de celular e um vídeo de seis segundos. Não sei nem o que dizer", comemorou o influenciador nas redes sociais. A descrição do produto informa que o perfume tem fragrância “cítrico amadeirado”, com notas de laranja, limão, tangerina e néroli (óleo essencial de flor de laranjeira).

O lançamento do perfume foi anunciado em 6 de março como parte das celebrações do aniversário do ex-presidente, que completará 69 anos em 21 de março. Após a pré-venda, a expectativa é que o perfume seja comercializado por R$ 247.

Além de Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também tem uma linha de produtos na marca do influenciador, que inclui cosméticos, sabonetes, hidratantes e um perfume — este último também esgotado e sem preço indicado. Os produtos com o nome da ex-primeira-dama chegam a custar R$ 299.

Em abril do ano passado, Michelle divulgou um vídeo em que aplica produtos de cuidados para a pele em Bolsonaro. Na postagem, ela aparece com pantufas e utiliza os itens no rosto do ex-presidente, que permanece em silêncio e de olhos fechados.

Ao som da trilha sonora de Pantera Cor-de-Rosa, Michelle realiza a limpeza facial em Bolsonaro, seguida por esfoliação e hidratação. O vídeo termina com o casal abraçado e Bolsonaro fazendo o sinal de “joinha”. A legenda do vídeo diz: "Cuidando do meu amor com minha linha skincare".