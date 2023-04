Bolsonaro vira ‘garoto propaganda’ da linha de cosméticos de Michelle em ‘publi’ nas redes sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) virou “garoto propaganda” da linha de cosméticos lançada há cerca de um mês ela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na noite desta segunda-feira (24), ela publicou um vídeo em que aparece utilizando os seus produtos no marido. "Cuidando do meu amor com minha linha de SkinCare", escreveu na legenda.

O vídeo divulgado nesta segunda, que tem a trilha sonora do filme Pantera Cor de Rosa, mostra a ex-primeira-dama limpando a pele do rosto de Bolsonaro. Em seguida, ela esfolia o rosto do marido e aplica um sérum nutritivo. Após os procedimentos, os dois aparecem abraçados e o ex-presidente faz sinal de “joia” com a mão, enquanto a ex-primeira-dama beija o pescoço dele.

Assim como fazem os influenciadores digitais, a ex-primeira-dama informou que o link para a compra do item que usou está na "bio" do Instagram.

Michelle lançou a linha de cosméticos em parceria com o maquiador Agustin Fernandez, apoiador família Bolsonaro. Os dois são os principais garotos-propaganda dos produtos, que custam em média R$ 149,90. A própria Michelle é quem assina os cremes que prometem rejuvenescer a pele do rosto.