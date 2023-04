'Me acusam de furto, mas o que faltou foi uma transição', afirma Michelle Bolsonaro

Segurança nas redes

O Twitter vai mostrar um aviso quando um tuíte tiver o alcance reduzido por violações de regras contra discurso de ódio.



Combate à covid-19

Mais de 9 milhões de doses de vacinas bivalentes contra a doença já foram aplicadas no Brasil, informou o Ministério da Saúde.

Michelle Bolsonaro (J.Bosco)

"Me acusam de furto, mas o que faltou foi uma transição.”

Michelle Bolsonaro, ex-primeira dama, sobre a acusação da Secretaria de Comunicação da Presidência do governo Lula, que afirmou que 83 mobílias do Palácio da Alvorada não foram localizadas após a troca de gestão presidencial.

DATA CENTER

TRIBUNAL



O Tribunal de Justiça do Pará instalou seu novo data center modular, à prova de fogo e alagamentos, e que permitirá maior capacidade de processamento de dados, redução de falhas no sistema e menor tempo de indisponibilidade em caso de acidentes. Desenvolvido pela empresa brasileira Green4T, o ambiente de dados é resistente à água, pó, fogo e intempéries climáticas. A nova estrutura vai atender a máquina judiciária paraense já a partir deste mês.



PROTEÇÃO



O centro de dados também tem medidas de proteção contra possíveis falhas nos sistemas de energia e climatização. Localizado na área externa do prédio do TJ-PA, o data center conta com um sistema avançado de detecção e combate a incêndios, reduzindo o risco de paradas inesperadas. A parceria entre o TJ-PA e a empresa surgiu devido à necessidade de crescimento das atividades e da adequação da capacidade de TI do Tribunal.

MADEIRA

LIMINAR



O juiz José Airton de Aguiar Portela, da 9ª Vara da Justiça Federal, indeferiu liminar em mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex), que pedia a suspensão de processos administrativos e os efeitos de autos de infração já lavrados em razão da falta de um documento chamado Autorização de Exportação, que passou a ser exigido a partir de 2011.



FISCALIZAÇÃO



Com a decisão, a Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Pará poderá continuar fiscalizando e aplicando multa por falta de autorização de exportação. A medida atinge cerca de três mil empresas no Pará.

LÍDERES

CONFERÊNCIA

As oportunidades do Brasil no Reino Unido e na União Europeia são o tema central a ser abordado no Lide Brazil Conference, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de abril, no The Savoy London, em Londres, na Inglaterra. O evento contará com a participação de várias autoridades e empresários brasileiros, incluindo o governador Helder Barbalho, que é um dos convidados do painel 1, com o tema “Meio Ambiente: o Novo Posicionamento do Brasil”, que será apresentado pela ex-ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira.

CONVITE



O Grupo de Líderes Empresariais (Lide) tem como objetivo central debater o posicionamento do setor produtivo em relação às questões econômicas e sociais do Brasil. Entre os palestrantes do evento estão também a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB-MS); o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos. O presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, também foi convidado e confirmou presença.

COP

EXIGÊNCIA



Para sediar a edição de 2025 da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP 30, o Brasil e o Estado do Pará terão de apresentar resultados nos esforços para conter o desmatamento da Amazônia. Um dos mecanismos utilizados pelo governo do Pará neste sentido é a Operação Curupira, que com bases de fiscalização permanente em três municípios do sudeste do Estado, acaba de completar dois meses de atuação.



RESULTADOS



Desde o início da operação, o governo tem registrado apreensões de maquinários usados para a extração e desmatamento ilegal. Também foram desarticulados garimpos ilegais.

PARTIDOS

SUSPENSÃO



O Ministério Público (MP) Eleitoral pediu ontem ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará a suspensão dos diretórios regionais de sete partidos políticos. O motivo foi a falta de prestação de contas de anos. As legendas afetadas são Avante, Partido Comunista Brasileiro (PCB), Partido da Causa Operária (PCO), Partido da Mobilização Nacional (PMN), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Rede Sustentabilidade e Unidade Popular. O pedido ainda será julgado e, se o TRE decidir pela suspensão, os partidos não poderão registrar candidatos no Estado.

Em Poucas Linhas

► A Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) assina hoje termo de cooperação técnica com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Marituba, para que famílias do município possam ser atendidas pelo Banco de Alimentos que garante a doação de cestas com hortifrúti. A cerimônia será às 10h e faz parte da programação pelos 29 anos de emancipação de Marituba. Na mesma oportunidade, a caravana do Banco de Alimentos da Ceasa entregará 50 cestas de hortifrúti a famílias já cadastradas no município.

► A Universidade da Amazônia (Unama) realiza hoje cerimônia de outorga do título de Doutor Honoris Causa, uma homenagem concedida a profissionais e autoridades que ofereceram contribuições significativas para a coletividade. A honraria será entregue ao jurista, filósofo, advogado, economista, jornalista e professor Octávio Avertano de Macedo Barreto da Rocha, de 88 anos. Ele é membro ativo da Academia Paraense de Letras (APL) e do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP). A cerimônia será às 19h, no auditório David Mufarrej, no campus Alcindo Cacela.

► O deputado Raimundo Santos (PSD-PA) apresentou o projeto de lei 1787/2023, que cria o Cadastro Nacional de Informações sobre a apologia ao nazismo e a prática de atos antissemitas, o qual servirá para o controle e ações de todo o sistema de segurança brasileiro. O parlamentar justifica a medida em razão de dados da Polícia Federal que apontam o crescimento de registros referentes a manifestações criminosas de grupos neonazistas no Brasil desde 2018.

► Como parte das programações religiosas do Círio de Nazaré, que ocorrem durante o ano todo, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) confirmou para esta semana visitas da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré às cidades do baixo Amazonas. As visitas começam hoje, pela cidade de Terra Santa.