Perfume Jair Bolsonaro: maquiador de Michelle lança linha de perfumes do ex-presidente

Seguindo os passos da esposa, Michelle, Jair Bolsonaro terá uma linha de perfumes com seu nome. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (7) pelo amigo e maquiador da ex-primeira dama, Agustin Fernandez. O lançamento do produto está marcado para o dia 21 de março, data do aniversário do ex-presidente da República.

Augustin compartilhou uma foto do vidro do perfume, que terá as cores verde e amarelo, fazendo referência as cores da bandeira do Brasil. Por enquanto, ainda não se sabe as notas que a fragância terá.

"Hoje começa uma nova era, com a honra e o privilégio de termos assinado na nossa marca um perfume pelo homem que mais admiramos: Jair Bolsonaro!", escreveu o maquiador.