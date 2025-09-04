PGR pede condenação do 'núcleo 4' da trama golpista

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação dos sete réus do "núcleo 4" da trama golpista. O grupo é acusado de espalhar desinformação contra urnas eletrônicas e instituições e de promover ataques virtuais contra militares que não aderissem ao plano de golpe.

Nas alegações finais apresentadas ao Supremo Tribunal Federal (STF) na quarta-feira, 3, a Procuradoria pediu a condenação de Ailton Gonçalves Barros, Angelo Martins Denicoli, Carlos César Moretzsohn Rocha, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques Almeida, Marcelo Bormevet e Reginaldo Vieira de Abreu.

Os réus foram denunciados por organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Veja quem são os réus do núcleo 4:

- Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército; - Ângelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército; - Carlos César Moretzsohn Rocha, ex-presidente do Instituto Voto Legal; - Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército; - Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército; - Marcelo Araújo Bormevet, policial federal; - Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército.