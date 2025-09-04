Capa Jornal Amazônia
Gleisi diz que anistia vai ser 'vexame internacional' se acontecer

Estadão Conteúdo

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quinta-feira, 4, que a aprovação da anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado seria um "vexame internacional". Segundo ela, o perdão aos envolvidos na trama golpista é um "presente" que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), quer dar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Isso vai ser um vexame internacional se acontecer, porque nós estamos dando uma demonstração de defesa da democracia no mundo com esse processo, mas também com a postura que nós estamos tendo em relação às pressões externas. O Congresso não pode compactuar com isso e ser um agente do desrespeito ao Supremo Tribunal Federal", afirmou Gleisi em entrevista à TV Ponta Negra, afiliada do SBT no Rio Grande do Norte.

Em entrevista ao veículo potiguar, Gleisi comentou ainda sobre o desembarque do União Brasil e do PP do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ela, não haverá problemas com integrantes dos partidos que permanecerem no Executivo desde que eles expressem apoio à gestão petista.

"Quem quer sair saia, ninguém é obrigado a ficar. Mas quem ficar tem que apoiar o presidente Lula, tem que apoiar os programas do governo, tem que fazer articulação no Congresso Nacional para as nossas propostas. Isso ficou bem claro, tendo mandato ou não tendo mandato, inclusive aqueles que indicam cargos no governo federal. Isso estando claro e tendo esse apoio que é importante para o governo, não há problema nenhum nosso em relação a esses ministros", disse a chefe da SRI.

Gleisi também comentou sobre ações que o governo federal pretende fazer no Rio Grande do Norte. Segundo ela, a duplicação da BR-304 deve ter as obras iniciadas até o final do ano.

.
