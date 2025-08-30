Capa Jornal Amazônia
JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

Hannah Franco
fonte

JD Vance diz estar pronto para assumir Presidência dos EUA em caso de tragédia. (Gaelen Morse/Reuters)

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta sexta-feira (30/8) que está preparado para assumir o cargo de presidente caso algo grave aconteça com Donald Trump. A declaração foi feita em entrevista ao jornal USA Today, após rumores sobre a saúde de Trump ganharem força nas redes sociais.

“Sim, tragédias terríveis acontecem, mas estou muito confiante de que o presidente dos Estados Unidos está em boa forma, cumprirá o restante do seu mandato e fará grandes coisas pelo povo americano”, disse.

'Pressão de Trump não vai intimidar STF no julgamento de Bolsonaro', avalia cientista política

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA
Rumores ganharam força nesse sábado (30)

“Se, Deus nos livre, acontecer uma tragédia terrível, estou pronto para servir. Mas acredito que o presidente está em ótima forma e continuará liderando com força”, disse Vance.

Rumores sobre morte de Trump circulam na internet

Boatos sobre a possível morte de Donald Trump circularam na madrugada deste sábado (30/8), após imagens recentes do presidente mostrarem hematomas nas mãos e inchaço nos tornozelos. As especulações se intensificaram após o cancelamento de alguns compromissos públicos.

Apesar da repercussão, o governo dos EUA não confirmou qualquer problema grave de saúde. JD Vance foi direto ao responder os rumores:

“O presidente tem uma energia incrível e, embora a maioria das pessoas que trabalham com o presidente dos Estados Unidos seja mais jovem do que ele, acho que descobrimos que ele é, na verdade, a última pessoa que dorme,a última a fazer ligações à noite, a primeira a acordar e a primeira a fazer ligações pela manhã.”

De acordo com a 25ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, o vice-presidente assume imediatamente o cargo de presidente em caso de morte, renúncia ou afastamento definitivo do chefe do Executivo.

JD Vance, que está no cargo há cerca de 200 dias, disse considerar sua experiência atual como o melhor preparo possível.

