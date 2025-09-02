Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Operação da PF e CGU na Grande Belém apura desvios de R$ 198 milhões em contratos públicos

Fraudes envolvem recursos federais e procedimentos licitatórios em contratos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro

O Liberal
fonte

Chamada de Operação Expertise, a investigação apura desvios em contratos públicos (Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União (CGU) deflagraram na manhã desta terça-feira (2/9) a Operação Expertise, com objetivo de apurar desvios de até R$ 198 milhões oriundos de contratos públicos com verbas federais voltadas à educação e à saúde. Segundo diz a PF, a apuração mira a atuação de uma organização voltada ao cometimento de crimes contra a administração pública e à lavagem de dinheiro, mediante a contratação fraudulenta de empresas por diversos órgãos públicos estaduais e municipais do Pará, por meio da utilização de recursos federais oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e do Fundo Nacional de Saúde (FNS). As diligências acontecem nos municípios de Belém e Marituba.

Segundo a PF, as investigações revelaram ações que envolvem empresários, servidores públicos e empresas de fachada. “O esquema consiste no direcionamento de licitações, adesões irregulares a atas de registro de preços, simulação ou execução parcial de contratos administrativos, repasses de vultosos valores públicos e, posteriormente, o saque em espécie e redistribuição desses recursos entre os agentes integrantes da organização”, informou a Polícia Federal.

De acordo com as informações divulgadas, o valor total desviado relacionado às irregularidades cometidas, objeto da apuração, envolve contratos, inicialmente levantados no curso da investigação, que somam aproximadamente R$ 198 milhões. 

VEJA MAIS 

image PF e Receita Federal apreendem cocaína no porto de Barcarena
Droga estava escondida em contêiner com carga de açaí que teria como destino a Austrália

image CPMI do INSS: Eli Cohen diz que passou informações à imprensa por falta de ação de auto
O advogado que é considerado peça chave da investigação depôs no Senado Federal nesta segunda-feira, 1º

Mandados e prisões 

A operação conta com a participação de 65 policiais federais e seis auditores da CGU. Eles cumprem 18 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de ativos no montante de até R$ 198 milhões.

Também foi pedida a quebra de sigilo bancário e fiscal de 17 investigados, bem como a prisão preventiva de cinco investigados e uma medida cautelar diversa da prisão (monitoramento eletrônico). 

Ao todo, também se pediu o afastamento de seis servidores públicos e a suspensão, por tempo indeterminado, das atividades econômicas de quatro empresas investigadas, incluindo contratos firmados e atualmente vigentes com quaisquer órgãos do estado do Pará e do município de Marituba. 

Em nota, a Prefeitura Municipal de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informou que a Operação Expertise, deflagrada pela Polícia Federal com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), “visa investigar um prestador de serviço que mantém contrato com vários órgãos públicos municipais e estaduais”. 

“A Secretaria de Educação de Marituba está colaborando plenamente com as investigações e fornecendo todas as informações solicitadas para o esclarecimento dos fatos. A Semed reafirma seu compromisso com a transparência e a legalidade em todos os seus atos administrativos e permanece à disposição das autoridades para qualquer dúvida ou solicitação”, diz o texto enviado pela gestão municipal.

Também por meio de nota, a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) confirmou que agentes da Polícia Federal estiveram no prédio-sede do órgão na manhã desta terça-feira, 2/9, “para o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra dois servidores da casa, em fato isolado que não se refere à Alepa”. “As investigações correm em segredo de justiça. O expediente na Alepa segue normal durante todo o dia, com realização de sessão ordinária desde as 9h”, diz o documento divulgado.

A operação também teria mirado servidores do Detran e Polícia Científica do Pará. Procurados pela reportagem, os dois órgãos informaram que não têm conhecimento do conteúdo das investigações. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

desvios publicos

Operação Expertise
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

JULGAMENTO

Se condenarmos Cid, acabou instituto da delação premiada, afirma advogado de defesa

Pereira destacou Cid não tinha conhecimento sobre o plano para matar autoridades

02.09.25 15h58

JULGAMENTO

Advogado de Mauro Cid chama Luiz Fux de 'simpático e atraente' durante julgamento no STF

Advogado de defesa do ex-ajudante de Bolsonaro foi o primeiro a falar na tarde desta terça-feira, 2

02.09.25 15h14

JUSTIÇA

Defesa de Mauro Cid nega coação pela PF para firmar delação premiada

A defesa, no entanto, contesta os argumentos levados pelos demais réus sobre tais conversas.

02.09.25 14h58

Corrupção

Operação da PF e CGU na Grande Belém apura desvios de R$ 198 milhões em contratos públicos

Fraudes envolvem recursos federais e procedimentos licitatórios em contratos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro

02.09.25 13h34

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

PREPARAÇÃO

JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

30.08.25 18h44

política

Governador Helder Barbalho nomeia Anete Penna como desembargadora do TJPA

Ela é a primeira mulher em 92 anos a assumir a vaga. Decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 27

27.08.25 15h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda