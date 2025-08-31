PF e Receita Federal apreendem cocaína no porto de Barcarena

Uma ação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal resultou, na madrugada deste domingo (31), na apreensão de cerca de 30 kg de cocaína no porto de Vila do Conde, em Barcarena.

A droga foi localizada durante inspeção em contêiner refrigerado que transportava carga de açaí com destino a Sydney, na Austrália. A atuação contou com o emprego da cadela K9 Isa, que auxiliou na detecção do entorpecente. Os 30 tabletes, de aproximadamente 1 kg cada, estavam ocultos em alojamento externo do contêiner.

A carga foi apreendida e a Polícia Federal instaurou inquérito para investigar a origem da droga e identificar os responsáveis pelo tráfico internacional.