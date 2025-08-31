Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PF e Receita Federal apreendem cocaína no porto de Barcarena

Droga estava escondida em contêiner com carga de açaí que teria como destino a Austrália

O Liberal
fonte

A carga foi apreendida e a Polícia Federal instaurou inquérito para investigar a origem da droga (Divulgação / Polícia Federal)

Uma ação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal resultou, na madrugada deste domingo (31), na apreensão de cerca de 30 kg de cocaína no porto de Vila do Conde, em Barcarena.

A droga foi localizada durante inspeção em contêiner refrigerado que transportava carga de açaí com destino a Sydney, na Austrália. A atuação contou com o emprego da cadela K9 Isa, que auxiliou na detecção do entorpecente. Os 30 tabletes, de aproximadamente 1 kg cada, estavam ocultos em alojamento externo do contêiner.

A carga foi apreendida e a Polícia Federal instaurou inquérito para investigar a origem da droga e identificar os responsáveis pelo tráfico internacional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PF e Receita Federal apreendem cocaína no porto de Barcarena

Droga estava escondida em contêiner com carga de açaí que teria como destino a Austrália

31.08.25 22h15

POLÍCIA

Briga em condomínio de Belém termina com agressão e tiro disparado por segurança

Confusão registrada em vídeo mostra agressões e tumulto na avenida Augusto Montenegro

31.08.25 19h35

ATROPELAMENTO

Menino de oito anos morre atropelado por carro ao buscar bola na rua em Santarém

A criança atravessava a rodovia quando foi atingida por uma caminhonete, na tarde de sábado (30)

31.08.25 19h01

TIROTEIO

Sete pessoas ficam feridas após tiroteio em festa de Itaituba

O caso foi registrado na madrugada deste domingo (31), no bairro São Tomé

31.08.25 18h39

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PAIXÃO PELA POLÍCIA

Após 54 anos de serviço, delegado Armando Mourão se aposenta e busca lugar no Guinness Book

"Ou você é policial ou você é bandido", diz o delegado que, ao longo da carreira, investigou crimes de repercussão no Pará

31.08.25 9h30

POLÍCIA

Duas pessoas morrem e outra fica gravemente ferida em acidente na PA-324 em Nova Timboteua

Acidente ocorreu por volta das 21h, nas proximidades da Vila da Curva, quando família foi atropelada por um carro

31.08.25 10h57

FACADA

Mulher é esfaqueada após confusão em bar de Curuçá; suspeito é preso

O caso ocorreu na noite de sábado (30), no bairro Rodoviário

31.08.25 14h45

POLÍCIA

Mulher e adolescentes são baleados em Castanhal por motociclista

Atirador ainda não identificado passou atirando para dentro de uma conveniência na noite de sábado (31)

31.08.25 12h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda