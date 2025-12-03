Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PF encontra mais de R$ 90 mil no carro de Rodrigo Bacellar; presidente da Alerj é preso

Presidente da Alerj é suspeito de vazar ação da Operação Zargun e manter ligação com o Comando Vermelho

Estadão Conteúdo
fonte

PF prende Rodrigo Bacellar e apreende R$ 90 mil no carro do presidente da Alerj (Thiago Lontra/Alerj)

A Polícia Federal encontrou mais de R$ 90 mil em dinheiro vivo no carro de Rodrigo Bacellar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que foi preso nesta quarta-feira, 3, suspeito de vazar informações da Operação Zargun, que ocorreu em setembro e prendeu o então parlamentar TH Joias.

A PF cumpriu um mandado de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão nesta quarta, além de um mandado de intimação para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

VEJA MAIS

image Rodrigo Bacellar, presidente da Alerj, é preso por suspeita de vazar informações de operação
Investigações apontam que Thiego Raimundo dos Santos Silva, oTH Joias, recebeu dica do deputado

image Ex-secretário de Witzel citou relator de impeachment como parte de esquema
Edmar Santos citou o deputado Rodrigo Bacellar, que teria privilegiado municípios da sua área de atuação em detrimento das reais necessidades do sistema de Saúde

TH Joias foi preso em 3 de setembro por tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Zargun. Ele é acusado de negociar armas, fuzis e equipamentos antidrones para o Comando Vermelho (CV) e de usar o mandato para favorecer a facção.

Para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, Bacellar tinha conhecimento prévio da Operação Zargun e teria orientado TH Joias a retirar do imóvel possíveis provas que seriam apreendidas.

A PF destaca ainda o envio, por TH Joias, de fotos das câmeras internas de segurança mostrando os agentes da PF dentro da residência no momento da operação. As imagens foram encaminhadas diretamente a Bacellar às 6h03 da manhã. Para Moraes, o registro comprova que o presidente da Alerj não só tinha ciência antecipada da ação, como acompanhava a operação em tempo real, em contato direto com o alvo.

Moraes enquadrou o caso como crime permanente ligado à organização criminosa, o que permite a prisão de parlamentar mesmo sob imunidade. O ministro acolheu integralmente os argumentos da PF e da PGR de que medidas alternativas seriam insuficientes, e de que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, preservar a instrução criminal e impedir a continuidade dos crimes.

A PF afirma que Bacellar teria como objetivo a manutenção de vínculos com o Comando Vermelho em busca dos "milhões de votos" das regiões dominadas pela facção no Rio de Janeiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO UNHA E CARNE

RODRIGO BACELLAR

PRISÃO

DINHEIRO

CARRO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

STF invade a prerrogativa do Congresso em fixar critérios sobre emendas, diz Motta

Motta deu declarações durante o evento Fórum Jota - Segurança Jurídica, em Brasília

04.12.25 10h53

POLÍTICA

PF investiga ligação de Castro com proteção ao Comando Vermelho na Alerj

Um despacho do governador do Rio entrou na mira da Polícia Federal

04.12.25 9h33

Potencial

Cooperativismo fornece mais de 80% da merenda do Pará e assume protagonismo na COP 30

Presidente da OCB aguarda cumprimento de promessas ao setor feitas durante o encontro climático

04.12.25 8h00

Operação Zargun

PF encontra mais de R$ 90 mil no carro de Rodrigo Bacellar; presidente da Alerj é preso

Presidente da Alerj é suspeito de vazar ação da Operação Zargun e manter ligação com o Comando Vermelho

03.12.25 21h57

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

cancelado

PL suspende salário de Bolsonaro após prisão; veja quanto ele ganhava!

O partido diz que a medida é para cumprir a Lei 9.096/95, cujo artigo 22 prevê que o partido deve "cancelar imediatamente" a filiação partidária

27.11.25 19h38

crise

Flávio visita Bolsonaro e diz ter pedido desculpas a Michelle por embate sobre aliança no Ceará

A crise entre os filhos de Bolsonaro e Michelle se tornou pública após a ex-primeira-dama criticar a articulação do PL no Ceará com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para a disputa ao Senado

02.12.25 14h47

OPERAÇÃO LAVA JATO

Por que Lula foi preso e por que foi solto? Entenda a decisão do STF sobre o caso

Ex-presidente cumpriu pena por condenações ligadas à Operação Lava Jato, mas teve os processos anulados pelo STF; relembre

22.07.25 23h53

condenação

Justiça condena ex-gerente da Caixa e 3 engenheiros por desvio de mais de R$ 1,5 milhão no Pará

Condenados participaram um esquema de fraudes na concessão de financiamentos habitacionais

28.11.25 13h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda