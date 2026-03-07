Capa Jornal Amazônia
Lula: é preciso avançar no fim da escala 6x1; essa é uma pauta da mulher brasileira

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender hoje, 7, à noite o fim da escala de trabalho 6x1 e declarou que esse tema diz respeito diretamente à vida das mulheres brasileiras. "Está na hora de acabar com isso, pois significará mais tempo com a família, mais tempo para estudar, descansar e viver. Essa é uma pauta da mulher brasileira", declarou em pronunciamento à nação, referente ao Dia Internacional da Mulher.

O governo tem falado em "construção de um amplo diálogo" entre trabalhadores, empregadores e Congresso Nacional para a aprovação de uma proposta de redução da jornada máxima de trabalho no país. Como a Broadcast mostrou, entidades empresariais defendem protelar o debate com o receio de que a iminência das eleições "contamine" o debate e pressione os parlamentares a se posicionar favoravelmente ao tema, sem discussão aprofundada sobre os efeitos.

Uma nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostrou no mês passado que a redução da jornada elevaria o custo médio do trabalho celetista em 7,84%, tendo em vista uma jornada de 40 horas semanais. Ao considerar o peso do trabalho no custo total de cada setor, as estimativas indicam "efeitos reduzidos nos custos totais", de acordo com as conclusões apresentadas.

