Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Prefeita de Oeiras do Pará segue no cargo após cassação

Cassação de junho de 2025 ainda não foi aplicada devido a recursos no TRE-PA

Gabi Gutierrez
fonte

Gilma Ribeiro (foto) e o vice-prefeito, Ivail Araújo da Silva, tiveram os mandatos cassados e foram declarados inelegíveis pela Justiça Eleitoral. Eles aguardam julgamento do recurso (Instagram / gilmaribeiroprefeita)

A prefeita de Oeiras do Pará, Gilma Drago Ribeiro, continua no cargo mesmo depois de ter seu diploma cassado pela Justiça Eleitoral em junho de 2025. Segundo nota do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) ao Grupo Liberal, a decisão ainda não foi aplicada porque a prefeita entrou com recursos, que suspenderam os efeitos da cassação até o julgamento final.

A reportagem procurou a Prefeitura de Oeiras do Pará para comentar o caso, mas não teve retorno.

Veja mais

image Justiça Eleitoral cassa o mandato de prefeita e vice-prefeito de Oeiras do Pará
Os dois são acusados de praticarem abuso de poder político e econômico

image Polícia investiga sob sigilo caso de bebê encontrado em lixão, em Oeiras do Pará
As pessoas que encontraram a criança deram o nome de Pedro Daniel

Por que a prefeita foi cassada?

A sentença de junho determinou a cassação de Gilma e do vice-prefeito Ivail Araújo da Silva e os tornou inelegíveis por oito anos. A decisão apontou que houve abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024, incluindo:

• Contratação irregular de servidores temporários;

• Pagamento indevido de horas extras;

• Uso de combustível da saúde para campanha eleitoral.

Situação atual

Ainda segundo o tribunal, a defesa da prefeita recorreu da decisão, e os processos estão no TRE-PA. Conforme a nota do tribunal, enquanto os recursos não são julgados, a cassação não pode ser aplicada, ou seja, Gilma Drago Ribeiro continua no cargo normalmente.
 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

oeiras do pará

tre pará

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

recursos

Prefeita de Oeiras do Pará segue no cargo após cassação

Cassação de junho de 2025 ainda não foi aplicada devido a recursos no TRE-PA

04.09.25 13h15

Anistia

Motta diz que Tarcísio tem interesse pela anistia, mas não há definição sobre o tema

A oposição pressiona para que Motta paute pelo menos a urgência na próxima semana

04.09.25 12h28

Anistia

Lula diz que anistia pelo 8/1 corre o risco de ser aprovada se for pautada no Congresso

A conversa foi transmitida ao vivo na página do presidente no Instagram

04.09.25 12h28

Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro: redução de tarifas só vai se resolver após aprovação de anistia em Brasília

Eduardo Bolsonaro disse ainda acreditar que haverá algum tipo de reação da Casa Branca ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro

04.09.25 12h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

PREPARAÇÃO

JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

30.08.25 18h44

Corrupção

Operação da PF e CGU na Grande Belém apura desvios de R$ 198 milhões em contratos públicos

Fraudes envolvem recursos federais e procedimentos licitatórios em contratos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro

02.09.25 13h34

ESTRATÉGIA

Ex-assessor de Moraes usa audiência no Senado para vazar celular de Paulo Gonet

A audiência foi organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e já tinha sido marcado para acontecer na mesma data do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

02.09.25 16h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda