Polícia investiga sob sigílo caso de bebê encontrado em lixão, em Oeiras do Pará

O portal do Marajó divulgou, nesta sexta-feira (13), que uma criança foi abandonada, no município de Oeiras do Pará, em uma área de lixão. De acordo com informações, a criança foi encontrada com vida. A Polícia Civil informa que o caso é investigado sob sigilo pela delegacia de Oeiras do Pará.

Conforme o portal, a criança foi encontrada na última quinta- feira (12), O bebê é do sexo masculino e foi achado após uma forte chuva no município. O bebê apresenta escoriações de mosquitos.

As pessoas que encontraram a criança deram o nome de Pedro Daniel. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa) e informou que, nesse primeiro momento, só a Polícia Civil pode informar. "Depois, caso o bebê seja levado para algum hospital estadual, talvez, possamos dar informações", diz a resposta da assessoria de comunicação.