PF diz que saúde de Bolsonaro exige cuidados, mas não recomenda transferência da Papudinha

A Polícia Federal divulgou nesta sexta-feira (6) o resultado da perícia médica realizada no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso no Complexo Penitenciário da Papudinha, em Brasília. Segundo a corporação, o estado de saúde do ex-chefe do Executivo demanda cuidados e acompanhamento, mas não justifica, neste momento, transferência para prisão domiciliar nem internação hospitalar.

De acordo com o laudo, Bolsonaro apresenta sinais e sintomas neurológicos que aumentam o risco potencial de novos episódios de queda, o que exige investigação diagnóstica especializada. Diante desse quadro, a PF recomendou a adoção de medidas paliativas e provisórias até que haja avaliação médica mais detalhada.

Entre as orientações estão a instalação de grades de apoio em corredores e boxes de banho do alojamento, colocação de campainhas de emergência ou outros dispositivos de monitoramento em tempo real, além de acompanhamento contínuo nas áreas comuns da unidade prisional. O documento também sugere avaliação nutricional com prescrição dietética adequada às comorbidades descritas.

A perícia recomenda ainda a prática regular de atividade física aeróbica e resistida, conforme a tolerância clínica, além de tratamento fisioterápico contínuo, com foco no fortalecimento muscular e no equilíbrio postural.

A realização da perícia médica foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após solicitação da defesa de Bolsonaro. O magistrado ordenou que o ex-presidente fosse avaliado por uma junta médica oficial composta por profissionais da Polícia Federal, para analisar o quadro clínico, as condições de cumprimento da pena e a eventual necessidade de transferência para um hospital penitenciário.

Condições da custódia

No laudo, a Polícia Federal registra que Bolsonaro relatou melhora nas condições de custódia em comparação ao período em que esteve na Superintendência da PF, também em Brasília. Segundo o ex-presidente, o ambiente da Papudinha oferece mais espaço para circulação.

Ainda conforme o documento, Bolsonaro afirmou não se incomodar com os ruídos provocados pelas obras na unidade e considerou satisfatórias as condições de limpeza do local, nas quais, segundo o relato, ele próprio auxilia na manutenção.