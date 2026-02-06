Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PF diz que saúde de Bolsonaro exige cuidados, mas não recomenda transferência da Papudinha

Laudo aponta sintomas neurológicos e risco de quedas, mas descarta, por ora, prisão domiciliar ou internação hospitalar

Hannah Franco

A Polícia Federal divulgou nesta sexta-feira (6) o resultado da perícia médica realizada no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso no Complexo Penitenciário da Papudinha, em Brasília. Segundo a corporação, o estado de saúde do ex-chefe do Executivo demanda cuidados e acompanhamento, mas não justifica, neste momento, transferência para prisão domiciliar nem internação hospitalar.

De acordo com o laudo, Bolsonaro apresenta sinais e sintomas neurológicos que aumentam o risco potencial de novos episódios de queda, o que exige investigação diagnóstica especializada. Diante desse quadro, a PF recomendou a adoção de medidas paliativas e provisórias até que haja avaliação médica mais detalhada.

VEJA MAIS

image Defesa relata piora da saúde de Bolsonaro e cobra laudo da PF para domiciliar

image Saiba os próximos passos do pedido de perda de patente de Bolsonaro
STM também julgará ações contra três generais e um almirante

Entre as orientações estão a instalação de grades de apoio em corredores e boxes de banho do alojamento, colocação de campainhas de emergência ou outros dispositivos de monitoramento em tempo real, além de acompanhamento contínuo nas áreas comuns da unidade prisional. O documento também sugere avaliação nutricional com prescrição dietética adequada às comorbidades descritas.

A perícia recomenda ainda a prática regular de atividade física aeróbica e resistida, conforme a tolerância clínica, além de tratamento fisioterápico contínuo, com foco no fortalecimento muscular e no equilíbrio postural.

A realização da perícia médica foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após solicitação da defesa de Bolsonaro. O magistrado ordenou que o ex-presidente fosse avaliado por uma junta médica oficial composta por profissionais da Polícia Federal, para analisar o quadro clínico, as condições de cumprimento da pena e a eventual necessidade de transferência para um hospital penitenciário.

Condições da custódia

No laudo, a Polícia Federal registra que Bolsonaro relatou melhora nas condições de custódia em comparação ao período em que esteve na Superintendência da PF, também em Brasília. Segundo o ex-presidente, o ambiente da Papudinha oferece mais espaço para circulação.

Ainda conforme o documento, Bolsonaro afirmou não se incomodar com os ruídos provocados pelas obras na unidade e considerou satisfatórias as condições de limpeza do local, nas quais, segundo o relato, ele próprio auxilia na manutenção.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jair bolsonaro

alexandre de morares
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

medidas

Haddad: Banco Mundial adorava fazer política pública para 15 pessoas, Lula faz no atacadão

O ministro da Fazenda citou medidas como o Prouni, a expansão dos institutos federais e outras políticas de educação.

06.02.26 13h28

Perícia

Perícia descarta transferência hospitalar de Bolsonaro, mas alerta para risco de morte súbita

Laudo recomenda monitoramento clínico diário

06.02.26 12h50

PERÍCIA

PF diz que saúde de Bolsonaro exige cuidados, mas não recomenda transferência da Papudinha

Laudo aponta sintomas neurológicos e risco de quedas, mas descarta, por ora, prisão domiciliar ou internação hospitalar

06.02.26 12h31

Eduardo Bolsonaro cobra aliados engajamento na candidatura do irmão Flávio

06.02.26 12h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

ATAQUE

Flávio Bolsonaro compara Lula a 'Opala velhão' e o chama de ultrapassado

Procurado por meio da Secretaria de Comunicação da Presidência, Lula não se respondeu ao ataque do senador.

02.02.26 20h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda