Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Pesquisa Genial/Quaest mostra que 49% não confiam no STF e 43% confiam na Corte

A pesquisa também apontou que 72% dos eleitores concordam com a afirmação de que o STF possui poder excessivo

Estadão Conteúdo
fonte

Atualmente, atos de improbidade são julgados na esfera cível, enquanto a prática de caixa dois é de responsabilidade da Justiça Eleitoral. (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Uma pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (12), aponta que 49% dos eleitores brasileiros não confiam no Supremo Tribunal Federal (STF). O levantamento revela que 43% dos entrevistados, por outro lado, confiam na Corte.

Em comparação com a pesquisa anterior, realizada em agosto do ano passado, o índice de confiança positiva no STF registrou uma queda de sete pontos percentuais. Já a desconfiança oscilou dois pontos percentuais para cima.

A sondagem também indicou que 72% dos eleitores concordam com a afirmação de que o STF possui poder excessivo. Apenas 18% discordam desta percepção, enquanto 2% não concordam nem discordam e 8% não souberam ou não quiseram responder.

Apoio ao impeachment e relação com o governo

Sobre a importância de votar em um candidato ao Senado comprometido em deliberar sobre o impeachment de ministros do Supremo, 66% dos eleitores concordam com essa afirmação. Outros 22% discordam, 2% não se posicionam e 10% não souberam ou não quiseram opinar.

Adicionalmente, 59% dos participantes da pesquisa Genial/Quaest concordam que o STF é um poder aliado ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Por outro lado, 26% discordam, 3% não concordam nem discordam e 12% não quiseram ou não souberam responder.

Papel do STF na democracia

Em relação ao papel da Corte na manutenção da democracia, 51% dos eleitores avaliam que o STF foi fundamental para a estabilidade democrática no Brasil. Contudo, 38% discordam dessa percepção, 2% não se posicionam e 9% não souberam ou não quiseram responder.

O levantamento da Genial/Quaest entrevistou presencialmente 2.004 eleitores em todo o Brasil, entre os dias 6 e 9 de março. A pesquisa possui uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais, com um índice de confiabilidade de 95%.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STF

CONFIANÇA

PESQUISA

GENIAL/QUAEST
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Pesquisa Realtime/Bigdata mostra Lula com 55% e Flávio Bolsonaro com 22% dos votos na Bahia

12.03.26 9h09

Processo

Justiça do Pará nega pedido de prefeito de Parauapebas para remover vídeo crítico de Rogério Barra

Decisão considera que exclusão imediata poderia configurar censura prévia; magistrado aponta que eventuais abusos devem ser analisados ao longo do processo

12.03.26 8h00

Genial/Quaest: 38% dizem que evitariam votar em candidatos envolvidos no escândalo do Master

12.03.26 7h52

BRASIL

Pesquisa Genial/Quaest mostra que 49% não confiam no STF e 43% confiam na Corte

A pesquisa também apontou que 72% dos eleitores concordam com a afirmação de que o STF possui poder excessivo

12.03.26 7h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Oposição pede prisão de Moraes, e cresce pressão por ética no STF após mensagens com Vorcaro

Dados extraídos do celular de Vorcaro revelam que ele prestava contas a Moraes sobre as negociações de venda do banco e sugerem diálogos a respeito do inquérito sigiloso

06.03.26 14h17

transferência

Delegado da PF que indiciou Bolsonaro é nomeado como assessor no gabinete de Moraes no STF

Shor foi responsável pela investigação da tentativa de golpe de Estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados

10.03.26 12h42

BRASIL

Morte de 'Sicário' de Vorcaro na prisão foi filmada sem pontos cegos, diz diretor da PF

O ato ocorreu enquanto Luiz Phillipi Mourão estava sob custódia na Superintendência Regional do órgão em Minas Gerais

05.03.26 10h13

ELEIÇÕES 2026

Deputado Dirceu Ten Caten é o nome do PT para ser vice de Hana Ghassan nas eleições 2026

Líder da bancada petista na Alepa, parlamentar afirma que diretório estadual deliberou oficialmente o nome dele para compor chapa com a vice-governadora e destaca atuação do mandato em defesa da juventude e no combate ao feminicídio

05.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda