Pesquisa Genial/Quaest mostra que 49% não confiam no STF e 43% confiam na Corte

Uma pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (12), aponta que 49% dos eleitores brasileiros não confiam no Supremo Tribunal Federal (STF). O levantamento revela que 43% dos entrevistados, por outro lado, confiam na Corte.

Em comparação com a pesquisa anterior, realizada em agosto do ano passado, o índice de confiança positiva no STF registrou uma queda de sete pontos percentuais. Já a desconfiança oscilou dois pontos percentuais para cima.

A sondagem também indicou que 72% dos eleitores concordam com a afirmação de que o STF possui poder excessivo. Apenas 18% discordam desta percepção, enquanto 2% não concordam nem discordam e 8% não souberam ou não quiseram responder.

Apoio ao impeachment e relação com o governo

Sobre a importância de votar em um candidato ao Senado comprometido em deliberar sobre o impeachment de ministros do Supremo, 66% dos eleitores concordam com essa afirmação. Outros 22% discordam, 2% não se posicionam e 10% não souberam ou não quiseram opinar.

Adicionalmente, 59% dos participantes da pesquisa Genial/Quaest concordam que o STF é um poder aliado ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Por outro lado, 26% discordam, 3% não concordam nem discordam e 12% não quiseram ou não souberam responder.

Papel do STF na democracia

Em relação ao papel da Corte na manutenção da democracia, 51% dos eleitores avaliam que o STF foi fundamental para a estabilidade democrática no Brasil. Contudo, 38% discordam dessa percepção, 2% não se posicionam e 9% não souberam ou não quiseram responder.

O levantamento da Genial/Quaest entrevistou presencialmente 2.004 eleitores em todo o Brasil, entre os dias 6 e 9 de março. A pesquisa possui uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais, com um índice de confiabilidade de 95%.