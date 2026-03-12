Pesquisa Realtime/Bigdata mostra Lula com 55% e Flávio Bolsonaro com 22% dos votos na Bahia

Pesquisa Realtime/Bigdata realizada com eleitores do Estado da Bahia, sobre a disputa presidencial de outubro deste ano, mostra o presidente e pré-candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança das intenções de voto, com 55%, contra 22% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ratinho Jr. (PSD) pontua 5% e Romeu Zema (Novo) 3%. Brancos e nulos somam 6% e não sabem ou não responderam 7%.

No cenário com Eduardo Leite (PSD), que aparece com 2% das intenções de votos, Lula pontua 56% e Flávio 23% no Estado da Bahia; Romeu Zema soma 3%. Quando o candidato do PSD é Ronaldo Caiado, que aparece com 3% das intenções de voto, Lula registra 56%, Flávio 23% e Zema 3%.

No quesito rejeição, Flávio Bolsonaro lidera a mostra na Bahia com 54%, seguido de Eduardo Leite com 31%, Lula com 26%, Ratinho Jr. com 25%, Zema com 22% e Caiado com 22%. O instituto perguntou aos eleitores da Bahia sobre a avaliação do trabalho do presidente Lula: 58% aprovam e 36% desaprovam.

A pesquisa está registrada sob número BR-07946/2026, foram realizadas 2.000 entrevistas com eleitores do Estado da Bahia, entre os dias 9 e 10 de março. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.