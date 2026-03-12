Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Coaf diz que empresa de ACM Neto recebeu R$ 3,6 milhões do Master e da Reag

Estadão Conteúdo

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que chegou à CPI do Crime Organizado mostra que a empresa A&M Consultoria Ltda., pertencente ao ex-prefeito de Salvador ACM Neto, vice-presidente do União Brasil, recebeu R$ 3,6 milhões do Banco Master e da Reag Investimentos. O Master, do banqueiro Daniel Vorcaro, está no centro de um escândalo envolvendo fraude no sistema financeiro.

Candidato ao governo da Bahia, ACM Neto confirma os pagamentos, mas diz que a quantia recebida é fruto de um serviço de consultoria em gestão empresarial prestado por ele após as eleições de 2022, quando não exercia mais cargos públicos. Naquele ano, o ex-prefeito de Salvador perdeu a disputa para Jerônimo Rodrigues (PT), que agora é candidato a novo mandato.

"Quando os contratos foram feitos, essas empresas estavam dentre as principais instituições financeiras do País", disse ele em vídeo publicado nas redes sociais. "Não pairava sobre essas empresas nenhum tipo de investigação, de apuração, de dúvida".

A informação sobre os pagamentos foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Estadão. Segundo dados do Coaf, a A&M Consultoria Ltda. recebeu, entre 15 de junho de 2023 a 3 de maio de 2024, R$ 1,8 milhão do Master, em doze parcelas. Já a Reag, alvo de denúncias de envolvimento com o crime organizado, fez treze transferências, totalizando R$ 1,83 milhão.

ACM Neto afirmou que há "manipulação política" de seus adversários no caso e pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à Procuradoria-Geral da República que investiguem o "vazamento seletivo" de dados sigilosos.

A empresa de ACM Neto foi aberta em 28 de dezembro de 2022, com capital social de R$ 2 mil, em nome dele e de sua mulher, Mariana Almeida Barreto de Magalhães. De acordo com o relatório do Coaf, "a empresa movimentou recursos expressivos, acima de sua capacidade financeira declarada".

O ex-prefeito de Salvador disse que os contratos firmados com o Master e a Reag foram feitos "de maneira transparente", com recolhimento de impostos. Em nota, ACM Neto afirmou, ainda, que os trabalhos de consultoria foram "efetivamente executados" e eram relacionados, sobretudo, à "análise da agenda político-econômica nacional", sendo "materializados em diversas reuniões com o corpo técnico e jurídico dos contratantes".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CPI/CRIME ORGANIZADO

Master

Reag

ACM Neto
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

JUSTIÇA

Moraes autoriza transferência de condenados no caso Marielle para RJ

Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa vão cumprir pena em Gericinó

14.03.26 18h02

ELEIÇÕES 2026

TRE do Pará enviará mensagens pelo WhatsApp para convocar eleitores e reduzir filas nas eleições

A partir desta segunda, cerca de 500 mil mensagens serão enviadas para incentivar cadastro biométrico e redistribuir eleitores de seções lotadas em municípios paraenses

14.03.26 17h00

DECISÃO

Moraes autoriza transferências de Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa para prisão no Rio de Janeiro

Brazão está detido em Porto Velho (RO) e Barbosa em Mossoró (RN).

14.03.26 16h47

SAÚDE

Bolsonaro segue estável na UTI, mas teve piora renal e alta de marcador inflamatório

Bolsonaro foi diagnosticado com "pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração"

14.03.26 12h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

transferência

Delegado da PF que indiciou Bolsonaro é nomeado como assessor no gabinete de Moraes no STF

Shor foi responsável pela investigação da tentativa de golpe de Estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados

10.03.26 12h42

INVESTIGAÇÃO

Caso Daniel Santos: PGJ rebate defesa do prefeito de Ananindeua no STF

Alexandre Tourinho diz que investigação é anterior a força-tarefa estadual e classifica citação de deputada federal Alessandra Haber como manobra para atrasar processo

09.03.26 18h59

investigação

Ex-namorada de Vorcaro contrata assessoria e advogado e age para se desvincular do banqueiro

Martha Graeff destaca que não tinha qualquer relação com os negócios de Vorcaro, agora sob investigação

08.03.26 18h48

POLÍTICA

Gleisi e Boulos divulgam vídeo que associa Flávio Bolsonaro a organizações criminosas do Rio

O vídeo descreve supostas conexões do senador com o que chama de "submundo do crime do Rio de Janeiro"

13.03.26 9h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda