Política

Política

Genial/Quaest: 38% dizem que evitariam votar em candidatos envolvidos no escândalo do Master

Estadão Conteúdo

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 12, mostra que 38% dos eleitores dizem que evitariam votar em candidatos que estão envolvidos no escândalo das fraudes bilionárias do Banco Master. Para 29%, o tema será um dos levados em consideração na urna eletrônica e outros 20% disseram que o tema não terá importância. Outros 13% não souberam ou não responderam.

A Genial/Quaest ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre os dias 6 e 9 de março. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%.

O levantamento também questionou quais setores do Poder Público estariam mais afetados negativamente pelo escândalo e 40% responderam que os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Poder Judiciário, o Banco Central e o Congresso Nacional são igualmente prejudicados pelo caso Master.

Os que responderam que os mais prejudicados são o STF e o Judiciário são 13%. Em seguida, aparecem o governo Bolsonaro (11%), o governo Lula (10%), o Banco Central (5%) e o Congresso Nacional (3%). Outros 1% disseram que nenhum setor foi afetado e outros 17% não souberam, ou não quiseram responder.

