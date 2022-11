PEC da Transição pode ser apresentada ainda nesta quarta-feira (16)

Equipe econômica da transição deve apresentar ainda nesta quarta-feira (16) a PEC que pretende garantir recursos para cumprir a promessa do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, de manter o Auxílio Brasil em R$ 600 em 2023. O documento será entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Com informações da Agência Senado.

O senador eleito Wellington Dias (PT-PI), que integra o Conselho Político de Transição, havia informado na sexta-feira (11) que a PEC da Transição seria apresentada nesta quarta-feira, após o feriado da Proclamação da República. Segundo o senador, o texto vem sendo trabalhado junto aos líderes e parlamentares do Senado e da Câmara. Com a apresentação de novas sugestões, a equipe de transição voltará a conversar com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Acertamos seguir dialogando e na quarta-feira, após o feriado, [teremos] um texto final da PEC da Transição e também sobre adequações do Projeto de Lei Orçamentária com o relator [do Orçamento], senador Marcelo Castro. Todo esforço é para o máximo de entendimento com a Câmara e Senado, e encontramos um ambiente de muito compromisso com este objetivo em favor do nosso povo, evitando assim alterações em uma Casa, o que é legítimo na regra democrática, mas poderia causar atraso na votação, e temos um tempo bem curto até o final do ano Legislativo”, informou Wellington Dias em nota.