Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Paulinho da Força, sobre atos: não estou discutindo anistia; contra anistia, também sou

Estadão Conteúdo

O relator do projeto que concede anistia aos condenados por atos golpistas desde 2022, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), disse ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que não viu impactos das manifestações de domingo, 21, na elaboração do seu parecer. O parlamentar argumenta que está tratando somente da redução das penas, enquanto os protestos tiveram foco na anistia.

Conforme cálculo do Monitor do Debate Político do Cebrap/USP e da ONG More in Common, a manifestação convocada por governistas contra a anistia e a "PEC da Blindagem" e o projeto de anistia reuniu 42,4 mil pessoas na Avenida Paulista, e 41,8 mil pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Paulinho disse que vai conversar com líderes partidários nesta terça-feira, 23, em reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para conferir se os atos geraram impasse para a sua proposta. "Vamos ouvir se deu algum impasse, alguma dificuldade. Eu não vi grande repercussão dos atos contra a dosimetria, eu vi contra a anistia. Como eu não estou discutindo a anistia, estou discutindo a pena, o tamanho da pena... Contra a anistia, até eu estou", declarou.

O relator confirmou ainda que dará início às conversas com as bancadas nesta terça. A partir desse diálogo, o deputado disse que terá ideia de quando poderá avançar com o texto, mas o sentimento atual é de que isso não deve ocorrer nesta semana. "O que decide se você vota ou não é a vontade da maioria. Se só o PT ficar contra, provavelmente nós vamos votar. Se essa opinião for da maioria, aí não vai. Eu senti um pouco alguns líderes e acho que a maioria prefere deixar para a semana que vem", afirmou.

Embora tenha dito que procuraria no fim de semana o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o relator afirmou que a conversa não ocorreu. "Eu pedi para o Tarcísio, ele não me respondeu. Significa que não quer falar", disse, à reportagem. O deputado também avalia que os governadores "estão com medo" de falar sobre o assunto.

O relator disse ainda que não pretende procurar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Não dá para procurar o Bolsonaro, não. Se eu for, vai contaminar tudo", declarou. Além disso, o deputado indicou divergência com os argumentos do líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), de que não cabe ao Congresso reduzir penas, somente ao Judiciário.

"A única coisa que o Congresso pode fazer é mudar a lei. A lei diz, por exemplo, que a pena será de dois a seis anos, de quatro a oito anos, de quatro a 12. O que a gente pode é dizer que o artigo passa a valer então de dois a cinco, de dois a três, de dois a quatro. O Supremo Tribunal vai interpretar isso. Na medida que você muda, o Supremo refaz a dosimetria", declarou o congressista.

Paulinho evitou rebater o líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), que disse na segunda-feira, 22, que o debate "começou mal" por ter como participantes o ex-presidente Michel Temer e o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), adversários políticos do PT. "Direito dele", comentou Paulinho da Força.

O relator, porém, respondeu sobre as críticas do petista em relação a uma suposta "submissão" do Legislativo aos Estados Unidos, por debater a redução de penas na semana em que o governo de Donald Trump anunciou novas sanções ao Brasil. "O Congresso vai saber agir na hora certa para poder aprovar uma proposta que possa pacificar o País, do lado de lá e do lado de cá. A minha proposta de reduzir penas vai pacificar o país e fazer com que a gente possa sair dessa polêmica", avaliou.

Paulinho acrescentou: "Mas acho também que os parlamentares vão saber exatamente a hora certa para votar. O que tem que acontecer é que o Congresso tem que continuar tendo a sua prerrogativa de mudar leis".

O projeto do qual Paulinho é relator tem autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) e de fato concede anistia. De acordo com a proposta, "ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política e/ou eleitoral, ou as apoiaram, por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas, entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor desta Lei".

O deputado do Solidariedade, porém, tem dito que o seu substitutivo não seguirá essa linha. A matéria tramita sob regime de urgência, após uma votação com 311 deputados favoráveis à aceleração do texto. Na segunda, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), referiu-se ao tema como "pauta tóxica" e defendeu enfrentá-la de uma vez para dar lugar a outros assuntos de seu interesse, como a reforma administrativa e os cortes de benefícios tributários a empresas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ANISTIA/ATOS GOLPISTAS

Paulinho da Força
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

decisão

Conselho de Ética abre processo contra Eduardo Bolsonaro

Essa é a primeira fase da tramitação da representação contra Eduardo

23.09.25 15h18

MODA E POLÍTICA

Janja usa roupa com bordado tradicional da Palestina em abertura da Assembleia Geral da ONU

A primeira-dama estava acompanhada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

23.09.25 15h08

Consequências

Mesa da Câmara pede suspensão de mandato de três dos deputados envolvidos em motim

Movimento que pedia anistia impediu votações no plenário por dois dias no início de agosto

23.09.25 14h53

parecer negativo

Relator da PEC da Blindagem no Senado diz que proposta tem 'problema de constitucionalidade'

Em entrevista ao jornal Correio Braziliense, ele avaliou que o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados desvia de sua finalidade

23.09.25 14h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Emenda

PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.

17.09.25 20h56

PROJETO APROVADO

PEC da Blindagem: entenda o que é a nova proposta aprovada por parlamentares

O projeto foi aprovado no primeiro turno por 353 votos contra 134

17.09.25 9h31

PROTESTO

Ato contra PEC da Blindagem reúne manifestantes na Praça da República, em Belém

Ato ocorreu neste domingo (21) e integrou mobilização nacional contra propostas em discussão no Congresso

21.09.25 11h45

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda