Pastor Silas Malafaia critica ministro Alexandre de Moraes após prestar depoimento à PF

O pastor Silas Malafaia voltou a fazer críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), depois de prestar depoimento à Polícia Federal (PF) na noite desta quarta-feira (20). A oitiva ocorreu no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, onde também foi cumprido mandado de busca pessoal e de apreensão de celulares contra ele.

A operação foi autorizada pelo STF no âmbito do inquérito que investiga o crime de coação no curso do processo. Segundo a PF, essa coação foi cometida contra autoridades que conduzem a ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, processo no qual Jair Bolsonaro e ex-integrantes de seu governo são réus.

Críticas a Moraes

Após ter o celular apreendido e sair do depoimento, Malafaia foi recebido por apoiadores e chamou Moraes de “criminoso”. “Estamos diante de um criminoso chamado Alexandre de Moraes, que venho denunciando há 4 anos em mais de 50 vídeos. Ele estabelece o crime de opinião no estado democrático de direito. Onde é que você é proibido de conversar com alguém? Que país é esse, que democracia é essa?”, disse.

O pastor negou que tenha orientado o deputado Eduardo Bolsonaro em supostas ações de coação. “Orientado em quê? Quem sou eu pra orientar Eduardo Bolsonaro? Conversa com ele. (...) Que país é esse, que vaza conversas minhas particulares como se eu instruísse Eduardo Bolsonaro: ‘faz assim’ ou ‘faz assado’? Quem sou eu?”, afirmou. Ele também destacou que não pretende se silenciar. “Vai ter que me prender pra me calar”, declarou.

Medidas cautelares

Além da apreensão dos aparelhos, Malafaia foi alvo de medidas cautelares diversas da prisão, como:

proibição de deixar o país;

proibição de manter contato com outros investigados.

Abordagem no aeroporto

Malafaia foi abordado por agentes federais ao desembarcar de um voo proveniente de Lisboa. Ele foi conduzido para uma sala do aeroporto, onde prestou depoimento.

PGR: Malafaia seria orientador de ações

As medidas foram solicitadas pela PF e receberam parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR). No documento enviado ao STF no último dia 15, o procurador-geral Paulo Gonet afirmou que a PF identificou diálogos e publicações em que o pastor “aparece como orientador e auxiliar das ações de coação e obstrução promovidas pelos investigados Eduardo Nantes Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro”.

“Impõe-se concluir que estão associados no propósito comum, bem como nas práticas dele resultante, de interferir ilicitamente no curso e no desenlace da Ação Penal n. 2668 [da tentativa de golpe], em que o ex-presidente figura como réu”, escreveu Gonet.