Partidos do Centrão garantem aprovação de urgência da anistia

Estadão Conteúdo

Com adesão massiva do PL, do União Brasil, do PP, do PSD e divergências no MDB, a Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira, 17, a urgência (aceleração da tramitação) da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro. O placar terminou com 311 votos sim, 163 não e 7 abstenções.

O PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e maior interessado no benefício, desejando que atinja o ex-mandatário, deu 85 votos sim - apenas três deputados da sigla não votaram. Entre as siglas do Centrão, o União foi quem entregou mais votos favoráveis: 49, no total.

O PP vem logo em seguida, com 43 apoios. As outras duas principais siglas do Centrão, PSD e MDB, tiveram maior divergência em suas bancadas. Vinte e oito parlamentares do PSD apoiaram a proposta, mas 12 foram contra. O líder da sigla, Antônio Brito (BA), acabou não votando.

Já o MDB orientou voto contrário à anistia. O líder Isnaldo Bulhões Junior (AL) defendeu que seria melhor ajustar o texto para uma proposta que apenas reduzisse o tamanho das penas aplicadas pelo STF, mas sem anistia. A sigla entregou 21 votos pró-anistia, com 14 rejeições e duas abstenções.

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Dois presos pela PF na Operação Rejeito foram indicados pelo ministro de Minas e Energia

18.09.25 8h43

PEC pode blindar 108 parlamentares; Câmara resgata voto secreto no texto

18.09.25 8h13

Genial/Quaest: rejeição a Tarcísio é de 40%; a de Lula vai a 52% e a de Bolsonaro chega a 64%

18.09.25 7h53

Genial/Quaest: Lula lidera em todos os cenários para 2026 e vence adversários em 2º turno

18.09.25 7h53

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro reage à condenação do pai no STF e fala em ‘virar o jogo’

Deputado federal publicou mensagem nas redes sociais após decisão que condenou Jair Bolsonaro e outros aliados por tentativa de golpe de Estado

12.09.25 8h21

JULGAMENTO

Moraes brinca durante julgamento de Bolsonaro no STF: 'Me fizeram perder o jogo do Corinthians'

Ministro fez comentário sobre o longo voto de Fux, que o impediu de ver a partida pela Copa do Brasil

11.09.25 20h59

ataque

Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade paranaense

Ela foi chamada de "lixo comunista" e atingida por uma cusparada

15.09.25 12h18

politica

Decisão do TRE-PA coloca o ex-deputado Wladimir Costa em regime semiaberto

A defesa conseguiu reduzir as penas pela metade

12.09.25 16h38

