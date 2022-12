Partido de Bolsonaro, PL lança candidatura de Rogério Marinho à Presidência do Senado

O PL confirmou, em anúncio feito nesta quarta-feira (7), a candidatura do senador eleito Rogério Marinho à Presidência do Senado. Ele irá concorrer contra Rodrigo Pacheco (PSD-MG), atual presidente da casa, que já iniciou as articulações políticas para tentar se reeleger. As informações são do G1 Nacional e portal O Antagonista.

"Nós não pretendemos ser - e nem faremos - uma presidência contra o país, em oposição ao país, mas a favor do Brasil e da democracia brasileira", declarou Marinho, durante entrevista coletiva realizada após o anúncio. Ao lado dele, estavam os senadores Carlos Portinho (RJ), líder do partido no Senado, e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e o senador eleito Jorge Seif (PL-SC).

Durante a entrevista, Marinho defendeu um Senado independente. “E que tenha a capacidade de fazer as tratativas necessárias para ao mesmo tempo preservar esse legado em benefício da sociedade brasileira e avançar nas mudanças estruturantes nos últimos seis anos”.

As eleições para a Presidência do Senado irão ocorrer no dia 1º de fevereiro. A partir de 2023, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, será a maior bancada da casa, com 15 dos 81 parlamentares.

Rogério Marinho já foi deputado federal e comandou o Ministério do Desenvolvimento Regional na atual gestão, mas deixou o cargo neste ano para disputar uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Norte.