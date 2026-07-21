Pará tem 10 pré-candidatos ao Senado; entenda as vagas e atribuições

O Pará tem ao menos 10 pré-candidatos ao Senado Federal para as eleições gerais de 4 de outubro de 2026. No pleito deste ano, cada eleitor paraense poderá votar duas vezes para o cargo, pois duas das três vagas da bancada estadual estarão em disputa no Congresso Nacional.

A votação dupla ocorre porque os mandatos de oito anos dos senadores Jader Barbalho (MDB) e Zequinha Marinho (Podemos) chegam ao fim nesta legislatura. A escolha fracionada de cadeiras atende a regras estabelecidas pela Constituição Federal.

Entenda como funciona a renovação de vagas no Senado

Diferente da Câmara dos Deputados, onde a bancada varia conforme a população de cada estado, o Senado Federal conta com três representantes fixos por unidade federativa, totalizando 81 parlamentares. A escolha das vagas é alternada a cada quatro anos, renovando um terço em uma eleição e dois terços na seguinte.

"Esse cálculo leva em consideração a representação do estado. Não é uma representação direta do eleitor, mas sim dos habitantes daquele estado", explica o cientista político André Carneiro Buna, pesquisador da Universidade Federal do Pará (UFPA) e doutorando na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

A alternância entre um e dois terços evita a descontinuidade do trabalho legislativo.

"Essa renovação de um terço e de dois terços a cada processo eleitoral é para que a casa não seja descontinuada em um período eleitoral curto. O mandato de oito anos confere uma certa continuidade dentro do parlamento", afirma Buna.

Saiba quais são as atribuições e competências da Casa

Além do formato de representação, o Senado Federal possui atribuições constitucionais específicas e concorrentes com a Câmara dos Deputados. Na Carta Magna de 1988, a instituição foi desenhada como uma espécie de casa revisora das propostas legislativas.

"O Senado é uma espécie de casa revisora de tudo aquilo que é produzido dentro do Congresso", diz André Carneiro Buna.

O pesquisador ressalta que alterações nos regimentos internos enfraqueceram esse papel ao longo do tempo. "Quando a Câmara inicia um projeto e o Senado faz alterações, a matéria precisa voltar para a Câmara. A Câmara pode simplesmente desconsiderar, ou votar pela não aprovação dos dispositivos incluídos no Senado", destaca o cientista político.

Veja quem são os pré-candidatos e o calendário eleitoral

Os nomes cotados para a disputa ainda dependem de confirmação nas convenções partidárias, programadas para ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto. O prazo final para o registro oficial das candidaturas na Justiça Eleitoral termina em 15 de agosto, data até a qual o cenário pode sofrer alterações.

Confira os pré-candidatos ao Senado Federal pelo Pará, em ordem alfabética:

Celso Sabino (PDT)

(PDT) Chicão (União Brasil)

(União Brasil) Éder Mauro (PL)

(PL) Gal Leite (UP)

(UP) Gizelle Freitas (PSOL)

(PSOL) Helder Barbalho (MDB)

(MDB) Lívia Noronha (Solidariedade)

(Solidariedade) Marcelino Conti (PSOL)

(PSOL) Orleans Santos (Rede)

(Rede) Zequinha Marinho (Podemos)

Estrutura e regras de representação no Congresso Nacional Critério Câmara dos Deputados Senado Federal Vagas por estado Proporcional à população Três representantes fixos Total de integrantes 513 parlamentares 81 parlamentares Duração do mandato Quatro anos Oito anos Forma de renovação Integral Alternada (um terço e dois terços)