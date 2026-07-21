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Política

Pará tem 10 pré-candidatos ao Senado; entenda as vagas e atribuições

Eleitores paraenses votarão duas vezes em 4 de outubro para renovar duas das três cadeiras do estado

Gabriel da Mota
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Imagem ilustrativa (Marcello Casal Jr. / Agência Brasil)

O Pará tem ao menos 10 pré-candidatos ao Senado Federal para as eleições gerais de 4 de outubro de 2026. No pleito deste ano, cada eleitor paraense poderá votar duas vezes para o cargo, pois duas das três vagas da bancada estadual estarão em disputa no Congresso Nacional.  

A votação dupla ocorre porque os mandatos de oito anos dos senadores Jader Barbalho (MDB) e Zequinha Marinho (Podemos) chegam ao fim nesta legislatura. A escolha fracionada de cadeiras atende a regras estabelecidas pela Constituição Federal.  

Entenda como funciona a renovação de vagas no Senado

Diferente da Câmara dos Deputados, onde a bancada varia conforme a população de cada estado, o Senado Federal conta com três representantes fixos por unidade federativa, totalizando 81 parlamentares. A escolha das vagas é alternada a cada quatro anos, renovando um terço em uma eleição e dois terços na seguinte.  

"Esse cálculo leva em consideração a representação do estado. Não é uma representação direta do eleitor, mas sim dos habitantes daquele estado", explica o cientista político André Carneiro Buna, pesquisador da Universidade Federal do Pará (UFPA) e doutorando na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).  

A alternância entre um e dois terços evita a descontinuidade do trabalho legislativo.

"Essa renovação de um terço e de dois terços a cada processo eleitoral é para que a casa não seja descontinuada em um período eleitoral curto. O mandato de oito anos confere uma certa continuidade dentro do parlamento", afirma Buna.

Saiba quais são as atribuições e competências da Casa

Além do formato de representação, o Senado Federal possui atribuições constitucionais específicas e concorrentes com a Câmara dos Deputados. Na Carta Magna de 1988, a instituição foi desenhada como uma espécie de casa revisora das propostas legislativas.  

"O Senado é uma espécie de casa revisora de tudo aquilo que é produzido dentro do Congresso", diz André Carneiro Buna.  

O pesquisador ressalta que alterações nos regimentos internos enfraqueceram esse papel ao longo do tempo. "Quando a Câmara inicia um projeto e o Senado faz alterações, a matéria precisa voltar para a Câmara. A Câmara pode simplesmente desconsiderar, ou votar pela não aprovação dos dispositivos incluídos no Senado", destaca o cientista político.

Veja quem são os pré-candidatos e o calendário eleitoral

Os nomes cotados para a disputa ainda dependem de confirmação nas convenções partidárias, programadas para ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto. O prazo final para o registro oficial das candidaturas na Justiça Eleitoral termina em 15 de agosto, data até a qual o cenário pode sofrer alterações.  

Confira os pré-candidatos ao Senado Federal pelo Pará, em ordem alfabética:

  • Celso Sabino (PDT)
  • Chicão (União Brasil)
  • Éder Mauro (PL)
  • Gal Leite (UP)
  • Gizelle Freitas (PSOL)
  • Helder Barbalho (MDB)
  • Lívia Noronha (Solidariedade)
  • Marcelino Conti (PSOL)
  • Orleans Santos (Rede)
  • Zequinha Marinho (Podemos)

Estrutura e regras de representação no Congresso Nacional
Critério Câmara dos Deputados Senado Federal
Vagas por estado Proporcional à população Três representantes fixos
Total de integrantes 513 parlamentares 81 parlamentares
Duração do mandato Quatro anos Oito anos
Forma de renovação Integral Alternada (um terço e dois terços)

 

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eleições 2026
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