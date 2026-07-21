Pará tem 10 pré-candidatos ao Senado; entenda as vagas e atribuições
Eleitores paraenses votarão duas vezes em 4 de outubro para renovar duas das três cadeiras do estado
O Pará tem ao menos 10 pré-candidatos ao Senado Federal para as eleições gerais de 4 de outubro de 2026. No pleito deste ano, cada eleitor paraense poderá votar duas vezes para o cargo, pois duas das três vagas da bancada estadual estarão em disputa no Congresso Nacional.
A votação dupla ocorre porque os mandatos de oito anos dos senadores Jader Barbalho (MDB) e Zequinha Marinho (Podemos) chegam ao fim nesta legislatura. A escolha fracionada de cadeiras atende a regras estabelecidas pela Constituição Federal.
Entenda como funciona a renovação de vagas no Senado
Diferente da Câmara dos Deputados, onde a bancada varia conforme a população de cada estado, o Senado Federal conta com três representantes fixos por unidade federativa, totalizando 81 parlamentares. A escolha das vagas é alternada a cada quatro anos, renovando um terço em uma eleição e dois terços na seguinte.
"Esse cálculo leva em consideração a representação do estado. Não é uma representação direta do eleitor, mas sim dos habitantes daquele estado", explica o cientista político André Carneiro Buna, pesquisador da Universidade Federal do Pará (UFPA) e doutorando na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
A alternância entre um e dois terços evita a descontinuidade do trabalho legislativo.
"Essa renovação de um terço e de dois terços a cada processo eleitoral é para que a casa não seja descontinuada em um período eleitoral curto. O mandato de oito anos confere uma certa continuidade dentro do parlamento", afirma Buna.
Saiba quais são as atribuições e competências da Casa
Além do formato de representação, o Senado Federal possui atribuições constitucionais específicas e concorrentes com a Câmara dos Deputados. Na Carta Magna de 1988, a instituição foi desenhada como uma espécie de casa revisora das propostas legislativas.
"O Senado é uma espécie de casa revisora de tudo aquilo que é produzido dentro do Congresso", diz André Carneiro Buna.
O pesquisador ressalta que alterações nos regimentos internos enfraqueceram esse papel ao longo do tempo. "Quando a Câmara inicia um projeto e o Senado faz alterações, a matéria precisa voltar para a Câmara. A Câmara pode simplesmente desconsiderar, ou votar pela não aprovação dos dispositivos incluídos no Senado", destaca o cientista político.
Veja quem são os pré-candidatos e o calendário eleitoral
Os nomes cotados para a disputa ainda dependem de confirmação nas convenções partidárias, programadas para ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto. O prazo final para o registro oficial das candidaturas na Justiça Eleitoral termina em 15 de agosto, data até a qual o cenário pode sofrer alterações.
Confira os pré-candidatos ao Senado Federal pelo Pará, em ordem alfabética:
- Celso Sabino (PDT)
- Chicão (União Brasil)
- Éder Mauro (PL)
- Gal Leite (UP)
- Gizelle Freitas (PSOL)
- Helder Barbalho (MDB)
- Lívia Noronha (Solidariedade)
- Marcelino Conti (PSOL)
- Orleans Santos (Rede)
- Zequinha Marinho (Podemos)
|Critério
|Câmara dos Deputados
|Senado Federal
|Vagas por estado
|Proporcional à população
|Três representantes fixos
|Total de integrantes
|513 parlamentares
|81 parlamentares
|Duração do mandato
|Quatro anos
|Oito anos
|Forma de renovação
|Integral
|Alternada (um terço e dois terços)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA