Ex-vice-prefeito de Belém assume Superintendência do Ministério do Trabalho no Pará

Edilson Moura, que também já foi deputado estadual, é o novo superintendente regional do órgão

O sociólogo Edilson Moura, ex-deputado estadual e vice-prefeito de Belém, tomou posse como novo superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) do Governo Federal. À frente do órgão, ele afirma que atuará no combate ao trabalho análogo à escravidão e ao trabalho infantil, bem como na redução da informalidade na região.

Ele assumiu o cargo na última segunda-feira (13/7), em cerimônia que contou com a presença de Paulo Rocha, titular da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), além de autoridades sindicais e parlamentares.

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A Superintendência Regional do MTE atua com oitenta auditores, responsáveis por fiscalizar o cumprimento das leis trabalhistas em empresas. De acordo com informações divulgadas pelo órgão, dentre as iniciativas importantes desenvolvidas na região, destaca-se o Protocolo Nacional de Auditoria Fiscal para o Trabalho Doméstico. Implementado em todo o país, este protocolo permite que a auditoria fiscal seja realizada sem a necessidade de o auditor entrar na residência da família empregadora.

A abordagem é focada na interação com o trabalhador doméstico para verificar se seus direitos trabalhistas são garantidos. "A abordagem é externa com o trabalhador e depois a Superintendência convoca o empregador em caso de alguma irregularidade", explicou o novo superintendente Edilson Moura.

Desafios do Pará no mercado de trabalho

Dados do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas (Dieese) apontam que o Pará figura como o décimo estado brasileiro com maior índice de desemprego. Além disso, o estado ocupa a segunda posição em número de trabalhadores informais no país.

(Divulgação)

Em seu discurso de posse, o superintendente Edilson Moura destacou os principais desafios de sua gestão à frente do órgão. "O combate ao trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, fiscalização dos vínculos de trabalho no sentido de diminuição da informalidade, no sentido de se ter uma melhora na qualidade dos postos de trabalho e no combate a ilegalidades praticadas contra o trabalhador e a trabalhadora", disse.