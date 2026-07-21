Lula lidera disputa contra Flávio Bolsonaro, aponta Indexa Pesquisas

O presidente da República tem 41% das intenções de voto contra 30% do senador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial e, nos últimos dois meses, ampliou sua vantagem numérica contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu principal adversário. Os dados são de pesquisa Indexa divulgada nesta terça-feira, 21, com exclusividade pelo Broadcast Político.

No cenário de primeiro turno, a pesquisa Indexa aponta uma quase estabilidade. Lula tem 41% das intenções de voto contra 30% do senador Flávio Bolsonaro.

Há um mês, o petista registrava 42% e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tinha 31%. Dois meses antes, Flávio contava com 30% e Lula com 39%.

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparece como terceiro colocado, com 6%. Em seguida, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) tem 3%, mesmo porcentual de Renan Santos (Missão).

Augusto Cury (Avante) e Joaquim Barbosa (DC) registram 1% cada nas intenções de voto para o primeiro turno.

Cenário de segundo turno

Em uma simulação de segundo turno, Lula tem 46% das intenções de voto. Este é um ponto percentual a menos que em junho e o mesmo percentual de maio. Flávio Bolsonaro, por sua vez, registra 39% das intenções de voto, sendo 1% a menos que em junho.

A melhora nos números de Lula acontece após a divulgação da conversa de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em maio. Outro fator é o anúncio dos Estados Unidos do novo tarifaço contra produtos brasileiros, em julho.

A seguir, os números dos cenários de segundo turno medidos pela Indexa:

Lula (PT) 46% x 39% Flávio Bolsonaro (PL)

Lula (PT) 46% x 32% Romeu Zema (Novo)

Lula (PT) 45% x 37% Ronaldo Caiado (PSD)

Lula (PT) 47% x 27% Renan Santos (Missão)

Metodologia da pesquisa

Cerca de 66% do eleitorado afirma estar decidido sobre o voto, segundo o levantamento da Indexa. Este percentual é similar aos 65% de maio e 67% de junho. Outros 26% dos entrevistados disseram que ainda podem mudar o voto.

Entre os eleitores de Lula e Flávio Bolsonaro, a certeza do voto é maior. Para os lulistas, 77% estão decididos, enquanto 23% podem mudar. Já entre os bolsonaristas, 75% estão certos sobre o voto, e 25% admitem a possibilidade de mudança.

A margem de erro estimada da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado de 16 a 19 de julho, com 2.000 entrevistas por telefone.