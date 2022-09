Padre Kelmon, candidato à Presidência, será entrevistado nesta quarta-feira (28) pelo Grupo Liberal

O candidato à Presidência da República pelo PTB, Padre Kelmon, será entrevistado nesta quarta-feira (28) pelo Grupo Liberal, a partir das 10h. Aos 45 anos, Kelmon Luis da Silva Souza, natural de Acajutiba, na Bahia, foi lançada na disputa ao Planalto após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrar a candidatura de Roberto Jefferson, de quem era vice na chapa.

Durante a entrevista, ele vai falar sobre a sua participação nas eleições deste ano, principais propostas, inclusive para a região amazônica, e sua opinião sobre alguns temas em discussão no cenário nacional.

O petebista é descrito no site do partido como "homem cristão, conservador e de direita, que sempre se dedicou à igreja e ao combate da esquerda no país". Ele ajudou a criar o Movimento Cristão Conservador e lidera o Movimento Cristão Conservador Latino Americano (Meccla).

Seu vice na chapa é o pastor Luiz Cláudio Gamonal (PTB), que preside interinamente o Movimento Cristão Conservador do partido.

A entrevista será transmitida ao vivo pelo site Oliberal.com.