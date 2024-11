Óbidos ganha Unidade Colaborativa Descentralizada da Justiça Federal

O município de Óbidos, no oeste do Pará, é a sede da mais nova Unidade Colaborativa Descentralizada (UCD) da Justiça Federal, inaugurada nesta segunda-feira (4/11). A medida foi possível graças ao acordo técnico firmado entre a subseção judiciária da Justiça Federal, em Santarém, e a prefeitura municipal de Óbidos.

De acordo com a prefeitura, Óbidos tem cerca de 52 mil habitantes, e está a mais de mil quilômetros de Belém, e mais de 200 quilômetros de Santarém, onde funciona a subseção judiciária, responsável por atender Santarém e outros 15 municípios da região.

A unidade colaborativa fica rua Marcos Rodrigues de Sousa, no centro da cidade, e vai garantir atos processuais, como audiências por videoconferência, via teams (chats), perícias médicas, balcão virtual, e o apoio a cidadãos para ingresso com processos no Juizado Especial Federal.

“Não só Óbidos, mas toda a nossa região vai ser beneficiada com esse posto de atendimento. Estamos facilitando a vida das pessoas que precisam ter acesso ao seu direito”, disse o prefeito de Óbidos, Jaime Silva.

O juiz diretor da subseção judiciária de Santarém e titular da 1ª Vara da Justiça Federal, Clécio Alves de Araújo, reiterou a importância do acesso aos serviços da Justiça Federal. “Eu costumo dizer que a Justiça Federal é a justiça da cidadania, porque nós lidamos com os segurados especiais que dependem de um salário mínimo para sobreviver, é o grosso do nosso trabalho”.

O magistrado enfatizou inclusive a realização de atendimentos médicos e perícias. “Fizemos questão de já nesta ação termos um médico para fazermos perícia com os jurisdicionados. Continuamente vamos ter servidores para receber quem quer dar entrada no seu processo, fazer audiências aqui sem precisar ir para Santarém”, disse o diretor Clécio Araújo.

Na primeira semana de funcionamento da Unidade Colaborativa de Óbidos, será feito um mutirão de atendimentos com a presença de dois juízes federais e a realização de perícia médica, com os jurisdicionados já agendados para audiências neste mês de novembro.

Serviço:

A Unidade Colaborativa de Óbidos funciona na rua Marcos Rodrigues de Sousa, s/n, no Centro da cidade, de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial.