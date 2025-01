O Liberal é premiado no Prêmio de Jornalismo do TCE-PA

O jornal O Liberal foi premiado nesta quarta-feira (29) com o segundo lugar na categoria Webjornalismo do 1º Prêmio de Jornalismo do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA). A cerimônia de premiação foi realizada no Auditório Ministro Elmiro Nogueira, localizado no edifício anexo à sede do TCE-PA, em Belém.

Com texto de Dilson Pimentel e fotografia de Tarso Sarraf, a matéria é fruto do trabalho coletivo da redação do jornal O Liberal. A equipe envolvida dedicou-se a retratar a importância do programa TCE Cidadão para ampliar a consciência crítica da população em relação à gestão dos recursos públicos e à transparência governamental.



VEJA MAIS

[[(standard.Article) Mais de 55 mil pessoas no Pará garantem cidadania e voz ativa com o TCE Cidadão]]

“Tanto a imprensa quanto o Tribunal de Contas são órgãos que dão voz à cidadania. O TCE fiscaliza as contas públicas para garantir que os recursos sejam bem aplicados, enquanto a imprensa tem o papel de cobrar e informar a sociedade”, disse o jornalista Dilson Pimentel destacando o papel da imprensa e do Tribunal de Contas na fiscalização dos recursos públicos.

“Esse prêmio valoriza o trabalho jornalístico sério, ético e comprometido com a informação de qualidade, que permite à população exercer seu direito de fiscalização”, finalizou Dilson.

O repórter fotográfico Tarso Sarraf também ressaltou a importância de iniciativas como esta para valorizar o trabalho da imprensa e incentivar a reflexão sobre a cidadania. “Esse prêmio ajuda as pessoas a entenderem onde o dinheiro público é aplicado e a cobrarem mais consciência na hora do voto. Nosso trabalho e o do TCE se complementam. Fico feliz com essa conquista, pois incentiva os profissionais a participarem. Agradeço ao Grupo Liberal pelo apoio e, em 2025, espero conquistar ainda mais prêmios”, declarou Tarso.

Equipe da Redação Integrada

A equipe envolvida na reportagem contou ainda com Arthur Moraes na edição de vídeo, Heloá Canali na edição de texto, Igor Luiz na edição Web e Tecnologia, além dos coordenadores do núcleo de Atualidade de O Liberal, Fabiana Batista e João Thiago. O chefe de produção foi Lázaro Magalhães, e a chefe de reportagem, Camila Moreira.

O prêmio, promovido pelo TCE-PA em sua primeira edição, teve como tema "O Tribunal de Contas do Estado do Pará e o fortalecimento da cidadania". A premiação contemplou quatro categorias – Telejornalismo, Radiojornalismo, Jornalismo Impresso e Webjornalismo –, avaliadas com base em critérios como relevância social, qualidade editorial, criatividade e profundidade na abordagem do tema.

Para a presidente do TCE-PA, Rosa Egídia Lopes, a premiação fortalece o papel da imprensa na mediação entre poder público e sociedade. “A ideia do primeiro Prêmio de Jornalismo do Tribunal de Contas do Estado é justamente reconhecer o papel fundamental da imprensa verdadeira, comprometida e responsável. O jornalismo permite que a sociedade esteja bem informada para exercer sua cidadania, algo essencial para o nosso Estado”, afirmou.

Comissão Julgadora formada por professores universitários

Os trabalhos inscritos foram analisados por uma comissão julgadora composta por professores especialistas, mestres e doutores da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará (FACOM/UFPA) e das universidades Estácio e da Amazônia (Unama). A solenidade de premiação será conduzida pela presidente do Tribunal, Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, que encerra seu mandato no biênio 2024/2025.

A professora Arcângela Sena, coordenadora do programa de Jornalismo da Universidade Estácio, no Pará, enfatizou a relevância do prêmio por primar pela conscientização da importância de as pessoas prestarem atenção na aplicação dos recursos públicos.



"Eu acho importante, porque primeiro a prestação de contas de dinheiro que é público, é essencial. Então a gente parte do princípio que na nossa casa, a gente quer saber exatamente tudo que é gasto, como é gasto, de que forma isso é gasto. E eu acho que a importância está justamente nesse justificativa, para onde está indo o dinheiro pago com impostos. Em que áreas estão sendo empregados. Então, eu acho que esse é o pilar fundamental. E trazer isso a partir da perspectiva dos interlocutores, que somos, nós jornalistas, eu acho que é essencial, porque democratiza a informação", frisou Arcângela Sena.

Para a professora doutora da UFPA, Faculdade de Comunicação Social, Elaide Martins, a premiação, "tem dois aspectos. Um que é a de valorização da atividade desse profissional da imprensa que tem ali dentre suas missões defender a democracia, a cidadania e de ser essa pessoa que trabalha pela sociedade, como um todo, que se vê nesse lugar. E um outro aspecto que eu acho que é fundamental também a gente ressaltar o fato de que o Tribunal, desenvolve programas e projetos voltados para a população, para a cidadania, para que a população tenha acesso a essas informações".

"É um prêmio bem-vindo, e eu acho inclusive que ele precisa ser ampliado para os estudantes, que precisam desde cedo começar a se engajar e se preocupar com a importância de pautas voltadas para a cidadania", destacou a professora Elaide Martins.

Mais prêmios do Grupo Liberal

O portal G1 ficou em primeiro lugar na categoria Webjornalismo com a reportagem "Segundo estado com maior proporção de negros do país, Pará reforça pacto entre órgãos para combater o racismo", assinada por Marcus Passos. O jornalista explicou a importância do trabalho do Tribunal de Contas, que, além de fiscalizar as contas públicas, também tem se envolvido em ações secundárias, como o pacto antirracista firmado no início de 2024. A reportagem, publicada em novembro de 2024, também abordou a realidade do Pará, que possui a segunda maior proporção de negros do país, segundo dados do Censo 2022.

Marcus comentou sobre o impacto da iniciativa: “A ideia foi dar visibilidade ao pacto que envolve mais de 30 órgãos, liderados pelo TCE, para combater o racismo. Acredito que, ao falar sobre isso, além da função principal do Tribunal, conseguimos chamar a atenção para a importância da igualdade racial, especialmente no contexto do Pará.”

Em segundo lugar, a reportagem "Acervo do Tribunal de Contas do Pará é fonte de conhecimento", assinada por Priscila Souza, da TV Liberal, foi destaque. A matéria, que foi ao ar em novembro de 2024, explorou os serviços oferecidos pelo TCE à população, como o acesso ao seu acervo, e a relevância do órgão na fiscalização e orientação do uso de recursos públicos. "Eu estou muito feliz com o prêmio. Acima de tudo, isso reforça a importância que a imprensa tem na questão de informar a população", pontuou.