TCE-PA inaugura nesta segunda novo Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo

Nesta segunda-feira (9), o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) inaugura o novo Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo, que funcionará no edifício Anexo I Conselheiro José Maria de Vasconcelos Machado. A cerimônia de inauguração será às 17h e contará com a presença da presidente da Corte, conselheira Rosa Egídia.

A criação do novo espaço é uma ação prevista no Plano de Gestão 2023-2025, coordenada pelo Cerimonial do TCE-PA, responsável pela memória institucional do órgão de controle externo. O casarão foi adquirido em 1978 e a construção histórica teve a participação do arquiteto paraense José Freire Sidrim, famoso no início do século XX por assinar diversos projetos arquitetônicos na capital paraense.

Espaço cultural

O espaço está instalado em um casarão construído no início do século XX na avenida Nazaré e tem o objetivo de valorizar o patrimônio cultural regional, sendo mais um ambiente aberto à sociedade para visitação. O local também servirá para que artistas apresentem, de forma gratuita, saraus, lançamentos de livros e exposições de artes plásticas e de fotografias.

VEJA MAIS

Quem visitar o espaço terá ainda a oportunidade de apreciar a exposição permanente que retrata por meio de fotografias parte da trajetória de seu patrono, conselheiro Clóvis Moraes Rêgo, e também a história do conselheiro José Maria de Vasconcelos Machado, que nomeia do edifício Anexo I do TCE-PA. Também há o relato e o registro fotográfico dos antigos moradores do casarão.