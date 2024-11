Inscrições para o 1° Prêmio de Jornalismo do TCE-PA são prorrogadas

O Tribunal de Contas do Estado do Pará prorrogou para até o dia 10 de dezembro as inscrições do 1° Prêmio de Jornalismo do TCE-PA. A iniciativa visa estimular a produção de notícias jornalísticas com o objetivo de promover o conhecimento e a reflexão sobre a importância da função social do TCE-PA para os cidadãos, como instituição compromissada com a fiscalização correta aplicação dos recursos públicos estaduais e com a indução de políticas públicas efetivas que proporcionem o bem-estar da população paraense.

O 1º Prêmio de Jornalismo do TCE-PA contempla quatro categorias: telejornalismo; radiojornalismo; jornalismo impresso e webjornalismo.

Podem participar jornalistas profissionais com notícias produzidas sobre o tema “O Tribunal de Contas do Estado do Pará e o fortalecimento da cidadania” e veiculadas na TV, rádio, jornais impressos e portais do estado do Pará no período de 30 de abril até 8 de dezembro de 2024.

Mais informações sobre a premiação, bem como as inscrições para o certame podem ser feitas pelo site www.tcepa.tc.br/i-premio-jornalismo/