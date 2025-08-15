Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Nunes diz que quer voltar a ser empresário em 2028 e descarta concorrer ao governo de SP

Estadão Conteúdo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta sexta-feira, 15, que não planeja concorrer ao governo do Estado e que pretende voltar a ser empresário quando finalizar o seu segundo mandato. "Eu estou prefeito, mas sou empresário, vou continuar nessa atividade quando terminar meu mandato em 2028. O que o empresário precisa? Que o poder público não atrapalhe. Que não fique criando, que nem criaram agora, mais IOF, criando imposto, gerando dificuldade", disse Nunes em evento realizado pela CNN Brasil.

Nunes ainda afirmou que nunca confirmou sua candidatura ao governo estadual, mas que fica feliz com o seu desempenho em pesquisas. Segundo levantamento da Paraná Pesquisas em maio, quando o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não é citado como candidato ao Palácio dos Bandeirantes, Nunes lidera com 29,5% das intenções de voto, contra Márcio França (PSB), que figura com 16,2%.

"A minha meta é terminar o mandato. O que aconteceu é que quando saíram as pesquisas, o meu nome saiu muito bem posicionado. Eu fico feliz, é um reconhecimento do meu trabalho", afirmou. A possível candidatura de Nunes como governador é cogitada porque Tarcísio - que pode concorrer à reeleição - é um nome viável para representar a direita na corrida presidencial de 2026. O governador pode ser apadrinhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2030. Bolsonaro, no entanto, não indicou o seu candidato e afirma que vai concorrer à Presidência.

Resistência bolsonarista

A candidatura de Nunes ao governo estadual não é amplamente defendida entre os bolsonaristas. Apoiadores do ex-presidente em São Paulo desejam que um nome mais à direita concorra em 2026, caso Tarcísio se candidate à Presidência.

A tensão entre Nunes e os bolsonaristas cresceu após o secretário municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando, divulgar em uma rede social pesquisa em que o prefeito aparece liderando a corrida pelo governo paulista. Na legenda, Morando escreveu: "Tarcísio de Freitas presidente e Ricardo Nunes governador", descartando Bolsonaro da corrida presidencial.

Em gestos de aproximação ao ex-presidente, Nunes criticou a imposição de medidas cautelares contra Bolsonaro e compareceu à última manifestação em apoio ao ex-chefe do Executivo, que foi realizada em 3 de agosto na Avenida Paulista. Tarcísio não participou deste ato por ter realizado um procedimento médico no dia.

