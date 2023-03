Norte, Nordeste, Centro-Oeste e União debatem atualização da política de desenvolvimento regional

O presidente do Consórcio Amazônia Legal e governador do Pará, Helder Barbalho, participou da Reunião Interministerial sobre a política nacional de desenvolvimento regional. O encontro aconteceu na tarde desta quarta-feira (29), no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo Federal, em Brasília.

“Hoje tivemos uma reunião muito importante dos presidentes dos consórcios de governadores da Amazônia Legal, Brasil Central e do Nordeste Brasileiro. Nós tratamos sobre a política de desenvolvimento regional do país. O Brasil já tem uma formulação que vem desde 2007 e passou por uma atualização em 2019, mas muitas coisas mudaram e precisamos atualizar”, explicou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes.

VEJA MAIS

A Reunião Interministerial envolveu os ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional; da Casa Civil e das Relações Institucionais. Também participaram presidentes dos consórcios interestaduais das regiões Nordeste e Centro-Oeste com João Azevedo (Paraíba) e Mauro Mendes (Mato Grosso), respectivamente.



O presidente do Consórcio Nordeste e governador da Paraíba, João Azevêdo, falou em nome dos demais governadores e classificou a reunião de trabalho como positiva, principalmente, pela retomada do diálogo institucional entre Estado e Governo Federal.



“A pauta prioritária de cada região já foi apresentada ao presidente da república em uma agenda com todos os governadores do país. Logicamente que isso será objeto deste pacote de investimentos que será lançado no final de abril. O plano regional prevê ações com interface nacional. É isso que estamos discutindo com o Ministério de Desenvolvimento Regional”, pontuou.