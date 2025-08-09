Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

No Pará, deputados aprovam projeto inédito no Brasil para trabalhadores com mais de 50 anos

Proposta, que promove a inclusão no mercado de trabalho, segue para sanção governamental

Gabriel da Mota
fonte

"A reinserção no mercado de trabalho é um belo início para que o Brasil repense suas políticas públicas para o público de 50+’, diz Ney Messias (Carmem Helena / O Liberal)

A inserção de trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho. Eis a síntese do projeto de lei inédito no país, aprovado pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), no dia 5 deste mês. A proposição é de autoria do deputado Carlos Bordalo (PT), e garante a reserva de 10% das vagas para pessoas a partir de 50 anos de idade, em processos seletivos e contratações de pessoal feitos pela Administração Pública Estadual.

O deputado estadual destaca que a iniciativa buscar assegurar oportunidades de emprego para pessoas mais velhas que ainda estão aptas e desejam contribuir com suas habilidades e experiências. “É fundamental garantir que pessoas produtivas nesta faixa etária, que enfrentam os desafios e os preconceitos impostos pelo mercado de trabalho, possam superar as barreiras relacionadas à idade”, observa Bordalo.

“Nós temos 53 milhões de pessoas 50+ no Brasil e aproximadamente 28 milhões estão fora do mercado (52%), e o grave é que por conta do preconceito, olha só que coisa cruel, quase a metade dos lares brasileiros são mantidos pelos 50+”, frisa o diretor  de Entretenimento e Web Rádio do Grupo Liberal, Ney Messias, um defensor da proposta.

Ney Messias celebrou a notícia da aprovação do projeto de lei, que agora segue para a sanção do governador Helder Barbalho. “Uma legislação como essa é de uma abrangência social fantástica, eu fui buscar exemplos, e no Brasil só tem dois exemplos parecidos, mas não similares. No Distrito Federal (DF) (são 5% das vagas para pessoas com mais de 40 anos) e em Pato Branco, Santa Catarina, é um programa municipal mais voltado para reinserção de pessoas 50+. A legislação que aprovamos no Pará é pioneira no país e ela é essencial para o Brasil por causa dos números que nós temos”, afirmou.

image "50% dos lares brasileiros são mantidos pelo público 50+, e metade desse público está fora do mercado. Isso quer dizer que 50% dos lares estão correndo perigo de não ter o que comer, não ter dinheiro para pagar aluguel", destaca Ney Messias, diretor de Entretenimento e Web Rádio do Grupo Liberal. (Carmem Helena / O Liberal)

"Por que o mercado de trabalho não emprega pessoas 50+? Por preconceito, etarismo. Tenho 63 anos O Liberal me contratou agora, esse é um exemplo fora da curva. O mercado de trabalho olha para mim aos 63 anos e diz o seguinte: ‘não produz mais, está ultrapassado, vai adoecer. É assim que o mercado olha sendo que sou uma pessoa idosa diferente do idoso que foi meu pai e meu avó, é um outro formato de envelhecimento no mundo hoje”, afirmou. 

Ney disse que atuou para a aprovação da proposta e foi um de seus propositores. Ele recordou que há cerca de um ano e meio, ao receber um prêmio na Alepa, da Comissão de Direitos Humanos, apresentou os números sobre as pessoas com 50+ (exclusão do mercado de trabalho), e falou da ideia de um projeto de lei, neste sentido, assim como também propôs a criação de um programa para estagiários 50+. Ney disse que esse segundo projeto de lei também está tramitando na Alepa.

"Estou muito feliz porque esse é o meu trabalho, eu sou um ativista contra o etarismo. E um dos maiores preconceitos contra a pessoa idosa vem do mercado de trabalho. Eu tenho quase certeza que o governador tem essa sensibilidade social para provar esse projeto, porque tem um impacto social muito grande”.

O deputado Carlos Bordalo afirmou, ainda, que o projeto já contempla, no Art. 2º, a aplicação da reserva de vagas também nas contratações em atividades terceirizadas, ou seja, aquelas realizadas por empresas privadas que prestam serviço à Administração Pública Estadual. “Dessa forma, o objetivo é induzir uma mudança não apenas no setor público direto, mas também no setor privado vinculado ao Estado, promovendo uma cultura de valorização da força de trabalho com 50 anos ou mais”.

"A população brasileira envelhece em passos largos e O Brasil precisa olhar para esse projeto e ser contaminado por esse projeto, porque esse problema não é um problema do Pará, é problema nacional que precisa política pública. Nós não temos política pública para essa população, então a reinserção no mercado de trabalho é um belo início para que o Brasil repense suas políticas públicas para o público de 50+’, afirmou o diretor de Entretenimento e Web Rádio do Grupo Liberal, Ney Messias.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

política

projeto de lei para pessoas 50+
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Política

No Pará, deputados aprovam projeto inédito no Brasil para trabalhadores com mais de 50 anos

Proposta, que promove a inclusão no mercado de trabalho, segue para sanção governamental

09.08.25 17h30

TJPA

Novo desembargador do TJPA, César Mattar fala sobre expectativas e desafios do cargo

César Mattar, foi nomeado desembargador pelo governador Helder Barbalho, na última semana, a partir da lista tríplice encaminhada pelo TJPA

09.08.25 16h24

FASE INICIAL

Denúncias de corrupção contra gestão do prefeito Daniel Santos ganham fôlego na Justiça

Jornalista investigativo revela suposto estudante usado como “laranja” em esquema de corrupção. Juristas dizem que o processo contra o gestor, ainda em fase inicial, está longe de acabar e novos desdobramentos decisivos são esperados.

09.08.25 16h00

PROPOSTAS

Belém sedia 7ª Conferência Estadual das Cidades para definir políticas públicas no Pará

Evento reúne mais de 600 participantes para debater desenvolvimento urbano inclusivo, sustentável e democrático; propostas serão levadas à conferência nacional em 2025

09.08.25 16h00

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

PORNOGRAFIA INFANTIL

Michelle Bolsonaro se pronuncia após prisão de tio por pornografia infantil: 'Revoltante'

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira dama, foi preso na última sexta-feira (1º) por armazenar material de abuso sexual

02.08.25 14h26

"REAGE, BRASIL"

Michelle Bolsonaro chama Lula de 'cachaceiro sem vergonha' em ato em Belém

Ex-primeira-dama participou da manifestação “Reage, Brasil” na capital paraense e disse que atos têm como meta “acabar com o avanço da censura no Brasil”

03.08.25 18h33

POLÍCIA

Daniel é afastado da Prefeitura de Ananindeua após operação do MPPA

O MPPA deflagrou operação na manhã desta terça-feira (5/8)

05.08.25 10h19

POLÍTICA

Em Marabá, Michelle Bolsonaro convoca mulheres do Pará a salvar o Brasil

A ex-primeira dama e atual presidente do PL Mulher participa de encontro nesse município do sudeste do Pará e, neste domingo (3), vai estar em Belém; assista o vídeo

02.08.25 13h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda