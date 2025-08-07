Nikolas Ferreira cai em sessão da Câmara e culpa deputada do PT: 'Imagina se fosse ao contrário'

Na noite desta quarta-feira (6), após a retomada dos trabalhos legislativos e o retorno de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da sessão, uma cena chamou atenção e repercutiu nas redes sociais: a queda do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). O episódio ocorreu durante o tumulto provocado pela obstrução de parlamentares do PL, em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

VEJA MAIS

Segundo Nikolas, ele teria sido empurrado pela deputada Camila Jara (PT-MS). O deputado se manifestou nas redes sociais e questionou a situação:

“Imagina se fosse ao contrário? Esquerda sendo esquerda. Camila Jara, parabéns por mostrar ao Brasil quem realmente é. Obrigado!”

Ainda não está claro o que, de fato, causou a queda. O vídeo do momento mostra uma confusão generalizada, com diversos parlamentares se empurrando no plenário.