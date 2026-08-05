Neymar pode virar persona non grata em Belém; entenda a proposta

O jogador Neymar pode ser declarado persona non grata em Belém. A proposta, anunciada pela vereadora Marinor Brito (PSOL), foi motivada por um gesto do atleta do Santos contra o jogador Edson Fernando, do Remo, que viralizou nas redes sociais. O incidente ocorreu no último sábado (1º), durante o empate entre os dois times pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Na ocasião, Neymar buscou o nome estampado nas costas da camisa do adversário, dando a entender que não o conhecia. A atitude, já registrada anteriormente contra Diego Hernández, também do Remo, em um jogo do Campeonato Brasileiro, foi interpretada por torcedores como uma provocação.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais na última segunda-feira (3/8), a vereadora Marinor Brito fez duras críticas à postura do jogador e afirmou que vai enviar o projeto para a Câmara Municipal de Belém. "Viram o que o preconceituoso do Neymar fez com o jogador do Remo? O cara nem sabe o nome de quem tá jogando do outro lado. Olha o jogador, debocha. Primeiro Diego Hernández, agora Edson. E tenta humilhar, como se não conhecesse, só porque é um time do Norte. Um time do povo paraense", declarou a parlamentar.

Ela ainda reforçou que a atitude de Neymar não se trata de rivalidade esportiva. "Isso é prepotência de quem acha que seus bilhões na conta lhe dão o direito de humilhar os outros. O Remo é história, é Pará. É gente que luta. E aqui, arrogância de bilionário não é bem-vinda. Por isso, eu vou propor o título de persona non grata pra ele aqui na Câmara Municipal de Belém", completou Marinor Brito.

A expressão "persona non grata" vem do latim e significa literalmente "pessoa não bem-vinda". O termo é usado para declarar que aquele indivíduo não é mais aceito em determinado território. Trata-se de uma declaração simbólica, uma manifestação política de repúdio. A iniciativa não tem força legal para impedir a entrada da pessoa em Belém.

A proposta, para ser efetivada, ainda precisa passar pelos trâmites necessários na Câmara Municipal de Belém. Isso inclui a votação em plenário.