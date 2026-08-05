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Política

Flávio Bolsonaro anuncia Alfredo Gaspar como vice na disputa à Presidência

Após o anúncio, o senador agradeceu às mulheres que foram cogitadas para compor a chapa presidencial

Estadão Conteúdo
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Nome do deputado Alfredo Gaspar é uma sinalização ao público nordestino (Divulgação / Câmara dos Deputados)

O senador Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência da República, anunciou nesta quarta-feira, 5, o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) como o vice em sua chapa. "O vice é alguém que representa o Nordeste", disse Flávio, destacando a atuação de Gaspar na CPMI do INSS e na segurança pública. O anúncio foi realizado em entrevista a jornalistas na sede do PL, em Brasília.

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Flávio agradeceu às mulheres que foram cogitadas para compor a chapa presidencial, algumas presentes no evento em Brasília e destacou que batalhou muito para tê-las ao lado nessa corrida ao Palácio do Planalto. Disse, ainda, que lutou para ter mais tempo de TV nessa campanha, com a adesão de outros partidos, mas que não foi possível, em razão dessas legendas decretarem neutralidade.

O nome de Gaspar é uma sinalização ao público nordestino e, nos bastidores, é considerado um revés para a campanha de Flávio, que procurava uma mulher para o posto, com o objetivo de aproximá-lo do eleitorado feminino. Contudo, o senador também buscava meios de falar com o público do Nordeste.

Ao longo da campanha, foram cotados os nomes da senadora Tereza Cristina (PP-MS); da administradora e ex-presidente da Caixa Daniella Marques (Republicanos); da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL); e da deputada Simone Marquetto (PP-SP) para compor sua chapa.

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/VICE/ALFREDO GASPAR
Política
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