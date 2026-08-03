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Política

Evento do Novo termina em confusão por falta de consenso à candidatura a governo estadual 

Candidato apresentou nome ao governo e dividiu a base de apoiadores. Presidência disse que ele não alinhou decisão com a legenda.

O Liberal
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Evento festivo do Partido Novo teve vaias, gritaria e empura-empurra por discordância de candidatura ao governo estadual do Pará (Cristino Martins / O Liberal)

O que era para ser um evento festivo, em um dos salões do Hotel Princesa Louçã, na noite desta segunda-feira (3), no bairro de Nazaré, em Belém, terminou em uma confusão generalizada, com vaias, gritos e empurrões entre os apoiadores e filiados do partido Novo, o que encerrou inclusive a programação. 

O presidente estadual do Novo, no Pará, Flávio Ricardo da Silva, explicou que o evento tratava-se da festa da convenção, realizada oficialmente no dia 24 de julho passado, e já registrada no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE Pará). Na convenção, o Novo definiu 26 candidaturas a deputado estadual e 18 a deputado federal.

O tumulto começou em meio à fala de um candidato a deputado federal ao público. Primeiro, os apoiadores passaram a usar apitos e fazer grande barulho, abafando a fala do candidato. Em seguida, começou uma batucada de charanga. Lideranças do Novo pediram respeito à fala do candidato, no entanto, o que se seguiu foram vaias e uma gritaria geral.

Na plateia, era nítido em razão de faixas e camisas padronizadas, que os grupos em discordância eram pró Vavá e pró Daniel Santos ao governo estadual. "O Vavá estava inscrito em nossa chapa como candidato a deputado federal. Ele mudou de posição. O Novo estará junto com o Podemos e o PL na coligação com o doutor Daniel (ex-prefeito de Ananindeua e pré-candidato pelo Podemos ao Executivo estadual, Daniel Santos)”, disse o presidente do Diretório Estadual do Novo, Flávio Silva.

Flávio informou que na convenção do Novo, em 24 de julho, Vavá Martins aceitou concorrer a deputado federal, mas no último final de semana, lançou a candidatura ao governo estadual, sem alinhar com as lideranças do partido, e a atitude provocou um racha na base. "Se ele ainda quiser ser candidato a deputado federal, nós vamos estar avaliando”, afirmou o presidente do Novo sobre Vavá.

Por sua vez, Vavá Martins conversou com jornalistas, já na calçada do hotel na avenida Presidente Vargas, com o evento encerrado.”Eu tenho a última palavra do presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, dizendo que ninguém vai tirar a minha vaga”, disse ele.

"Então assim, deixo bem claro para toda a imprensa, que se o presidente (Eduardo Ribeiro) voltar atrás, se ele não confiar na minha habilidade política para ser o candidato a governador pelo Novo, então estou me retirando do Novo e junto comigo, eu tenho certeza, vão vir os candidatos que viram hoje um partido de um homem só, uma estrela só, o “Allen pelo Pará”, disse Vavá, referindo-se ao candidato a deputado federal, pelo Novo, Allen Rechene.

O Novo não tem candidato próprio a​o Senado e apoia o senador Zequinha Marinho​ (Podemos/PA), que participou do evento festivo, logo no início desta noite, antes da confusão encerrar a programação.

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