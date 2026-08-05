Dirigente do Remo critica expulsão e diz que VAR definiu derrota para o Santos Vice-presidente Glauber Gonçalves afirma que o clube foi prejudicado pela atuação do árbitro Anderson Daronco e do VAR durante a partida Fábio Will 05.08.26 9h43 Glauber Gonçalves fez duras críticas à arbitragem (Reprodução / RemoTV) A derrota do Remo para o Santos por 1 a 0 marcou o fim da campanha azulina na Copa do Brasil 2026. Após a eliminação, o clube fez duras críticas à arbitragem da partida, comandada por Anderson Daronco em campo e por Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira no árbitro de vídeo (VAR). WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, afirmou que a equipe foi prejudicada pela atuação da arbitragem e defendeu a profissionalização dos árbitros brasileiros. Segundo ele, a interferência do VAR no lance que resultou na expulsão de um jogador azulino foi decisiva para o resultado da partida. Dirigente critica atuação do VAR Para Glauber Gonçalves, o árbitro de vídeo não deveria ter interferido no lance que culminou com a expulsão do atleta do Remo. "Hoje mais uma vez ocorreu um grande absurdo da arbitragem brasileira. O VAR e o árbitro acabaram com o jogo e o Remo foi mais uma vez prejudicado. O VAR não era para interferir em nenhum lance e chamou o árbitro para interferir na expulsão do nosso jogador. Não temos mais o que falar. Esse VAR foi o que fez Vitória-BA x Palmeiras e veja o que aconteceu. Mais uma vez prejudicam os clubes das regiões Norte e Nordeste e prevalecem novamente os times do eixo (Sul-Sudeste)", declarou. ASSISTA VEJA MAIS Neymar provoca confusão e é chamado de 'vagabundo' por presidente do Remo Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver Neymar trocando ofensas com pessoas ligadas ao Remo Rony e Neymar fazem 'selfie da vitória' após Santos eliminar o Remo no Mangueirão Atacantes publicaram uma selfie juntos após a classificação na Copa do Brasil Neymar é recepcionado pela torcida do Remo com xingamento no Mangueirão Camisa 10 do Santos foi alvo de gritos antes da bola rolar pelas oitavas da Copa do Brasil e respondeu com um aceno para os torcedores azulinos Remo pede profissionalização da arbitragem O dirigente também voltou a defender mudanças na arbitragem nacional e afirmou que a expulsão comprometeu o desempenho da equipe durante o restante da partida. "Temos que urgentemente profissionalizar a arbitragem brasileira. Não tem mais o que falar e perceber o que aconteceu. Aquele lance que ocasionou a expulsão foi o que prejudicou o Remo a partida inteira e, consequentemente, tivemos a derrota em campo. Infelizmente, o VAR e o árbitro, a arbitragem brasileira, mais uma vez prejudicaram o Clube do Remo", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo neymar remo x santos glauber gonçalves copa do brasil futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo participa de reunião na CBF que aprova novas regras para arbitragem do Brasileirão Novas normas começam a ser aplicadas já a partir da 23ª rodada da competição. 10.08.26 17h44 Futebol Remo se aproxima de contratação de lateral e atacante para a Série A; saiba quem são A informação é do jornalista Paulo Fernando "Bad Boy", da Liberal+. 10.08.26 16h46 FUTEBOL Torcedor do Remo encontra gata no Mangueirão e leva felino para assistir jogo da Série A 10.08.26 15h31 Futebol Após ser hackeado e receber xingamentos ao presidente Tonhão, site do Remo segue fora do ar Conteúdos publicados pelos invasores foram retirados, mas canal oficial de comunicação do clube ainda não foi restabelecido 10.08.26 14h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Junior Rocha destaca torcida e minimiza vaias após virada do Paysandu Técnico valoriza presença de mais de 12 mil torcedores na Curuzu e projeta reta final equilibrada na Série C 10.08.26 23h06 Futebol Paysandu vira no fim, bate o Confiança e volta ao G8 da Série C Papão sai atrás na Curuzu, mas reage no segundo tempo com gols de Ítalo e Pedro Carrerete e chega aos 24 pontos; time bicolor terá três jogos para confirmar classificação 10.08.26 22h05 FUTEBOL Sorteio da Copa do Brasil: horário, onde assistir e regras da definição das quartas de final Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória são os últimos participantes no mata-mata da Copa do Brasil 11.08.26 8h28 ENQUETE Sai o resultado da eleição sobre quem é o Homem do futebol paraense Artilheiro histórico e folclórico do Clube do Remo, Alcino, recebeu a maioria dos votos 11.08.26 0h53