Neymar é recebido por torcedores em hotel antes de partida entre Remo e Santos pela Copa do Brasil Remo e Santos entram em campo às 21h30, no Estádio Mangueirão, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Caio Maia 04.08.26 15h42 Fãs ficam na frente de hotel esperando aparição de Neymar (Divulgação) O atacante Neymar desembarcou em Belém nesta terça-feira (4) para integrar a delegação do Santos na partida decisiva contra o Remo, válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na chegada ao hotel onde a equipe está concentrada, na Avenida Nazaré, o camisa 10 foi recepcionado por um grupo de torcedores que aguardava a movimentação do elenco paulista. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Entre os fãs que acompanharam a chegada do craque havia adultos e muitas crianças, que tentavam registrar o momento com fotos e buscar um autógrafo. Neymar, no entanto, não parou para atender os presentes. Antes de entrar no hotel, apenas acenou para o público. Após a chegada, o atacante seguiu diretamente para o almoço com o restante da delegação santista. Durante a refeição, Neymar sentou-se ao lado do atacante Gabigol e também esteve acompanhado pelo pai. Encerrado o almoço, o jogador retornou ao quarto para descansar até o horário da partida. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Remo e Santos entram em campo às 21h30, no Estádio Mangueirão, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Como o duelo de ida, disputado na Vila Belmiro, terminou empatado por 0 a 0, quem vencer em Belém garante a classificação. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo santos vídeo neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol 'Lei do ex' encerra sonho da Copa do Brasil; Remo perde para o Santos em um Mangueirção lotado Com um jogador a menos desde o primeiro tempo, Leão resiste à pressão, mas vê Rony, revelado pelo clube, marcar após assistência de Neymar e eliminar os azulinos nas oitavas de final da Copa do Brasil 04.08.26 23h48 Futebol Neymar é recebido por torcedores em hotel antes de partida entre Remo e Santos pela Copa do Brasil Remo e Santos entram em campo às 21h30, no Estádio Mangueirão, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. 04.08.26 15h42 Futebol Remo vence ação na Justiça contra fabricante da Umbro e evita multa de R$ 300 mil Justiça concluiu que empresas descumpriram o contrato de fornecimento esportivo e afastou a cobrança da multa rescisória; decisão ainda cabe recurso. 04.08.26 15h18 FUTEBOL Vai lotar! Remo divulga nova parcial de ingressos para o jogo contra o Santos de Neymar Remo e Santos duelam por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e torcida do Remo já garantiu mais de 35 mil ingressos 04.08.26 11h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Lei do ex' encerra sonho da Copa do Brasil; Remo perde para o Santos em um Mangueirção lotado Com um jogador a menos desde o primeiro tempo, Leão resiste à pressão, mas vê Rony, revelado pelo clube, marcar após assistência de Neymar e eliminar os azulinos nas oitavas de final da Copa do Brasil 04.08.26 23h48 DUPLA DA DECISÃO Rony e Neymar fazem 'selfie da vitória' após Santos eliminar o Remo no Mangueirão Atacantes publicaram uma selfie juntos após a classificação na Copa do Brasil 05.08.26 0h05 CELEBRIDADES Mbappé publica foto assistindo filme sobre Elize Matsunaga com suposta namorada Registro compartilhado pelo atacante francês movimentou as redes sociais e chamou a atenção por mostrar, ao fundo, uma cena do longa brasileiro na companhia de Ester Expósito 04.08.26 21h45 'VAI TOMAR NO...' Neymar é recepcionado pela torcida do Remo com xingamento no Mangueirão Camisa 10 do Santos foi alvo de gritos antes da bola rolar pelas oitavas da Copa do Brasil e respondeu com um aceno para os torcedores azulinos 04.08.26 21h03