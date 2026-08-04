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Neymar é recebido por torcedores em hotel antes de partida entre Remo e Santos pela Copa do Brasil

Remo e Santos entram em campo às 21h30, no Estádio Mangueirão, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Caio Maia
fonte

Fãs ficam na frente de hotel esperando aparição de Neymar (Divulgação)

O atacante Neymar desembarcou em Belém nesta terça-feira (4) para integrar a delegação do Santos na partida decisiva contra o Remo, válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na chegada ao hotel onde a equipe está concentrada, na Avenida Nazaré, o camisa 10 foi recepcionado por um grupo de torcedores que aguardava a movimentação do elenco paulista.

Entre os fãs que acompanharam a chegada do craque havia adultos e muitas crianças, que tentavam registrar o momento com fotos e buscar um autógrafo. Neymar, no entanto, não parou para atender os presentes. Antes de entrar no hotel, apenas acenou para o público.

Após a chegada, o atacante seguiu diretamente para o almoço com o restante da delegação santista. Durante a refeição, Neymar sentou-se ao lado do atacante Gabigol e também esteve acompanhado pelo pai. Encerrado o almoço, o jogador retornou ao quarto para descansar até o horário da partida.

Remo e Santos entram em campo às 21h30, no Estádio Mangueirão, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Como o duelo de ida, disputado na Vila Belmiro, terminou empatado por 0 a 0, quem vencer em Belém garante a classificação. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

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