Neymar é recebido por torcedores em hotel antes de partida entre Remo e Santos pela Copa do Brasil

O atacante Neymar desembarcou em Belém nesta terça-feira (4) para integrar a delegação do Santos na partida decisiva contra o Remo, válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na chegada ao hotel onde a equipe está concentrada, na Avenida Nazaré, o camisa 10 foi recepcionado por um grupo de torcedores que aguardava a movimentação do elenco paulista.

Entre os fãs que acompanharam a chegada do craque havia adultos e muitas crianças, que tentavam registrar o momento com fotos e buscar um autógrafo. Neymar, no entanto, não parou para atender os presentes. Antes de entrar no hotel, apenas acenou para o público.

Após a chegada, o atacante seguiu diretamente para o almoço com o restante da delegação santista. Durante a refeição, Neymar sentou-se ao lado do atacante Gabigol e também esteve acompanhado pelo pai. Encerrado o almoço, o jogador retornou ao quarto para descansar até o horário da partida.

Remo e Santos entram em campo às 21h30, no Estádio Mangueirão, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Como o duelo de ida, disputado na Vila Belmiro, terminou empatado por 0 a 0, quem vencer em Belém garante a classificação. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.