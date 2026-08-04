Remo e Santos decidem vaga nas quartas da Copa do Brasil no Mangueirão Leão Azul conta com o apoio da torcida para buscar classificação inédita diante do Peixe; empate leva a decisão para os pênaltis O Liberal 04.08.26 8h00 O Leão Azul decide vaga nas quartas da Copa do Brasil nesta terça (04). (Raul Martins / Ascom Remo) Depois do empate sem gols na Vila Belmiro, Remo e Santos voltam a se enfrentar nesta semana, no Mangueirão, em Belém, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Quem vencer avança de fase. Em caso de nova igualdade no placar, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O confronto coloca frente a frente um Remo que aposta na força da torcida para seguir fazendo história na competição e um Santos que chega pressionado pela necessidade de vencer fora de casa. Remo aposta no Mangueirão para seguir fazendo história O Leão Azul encara o duelo como uma oportunidade de dar uma resposta à torcida após o momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro. A equipe já surpreendeu ao eliminar o Bahia na fase anterior e agora tenta superar o Santos para alcançar uma classificação inédita às quartas de final da Copa do Brasil. O técnico terá desfalques importantes. O volante Patrick e o zagueiro Zé Ivaldo, emprestados pelo próprio Santos, não podem atuar por força contratual. Já o zagueiro Tchamba segue em recuperação de lesão muscular e continua fora da equipe. No primeiro duelo, o Remo contou com a volta do atacante Eduardo Melo, que tende a ser mantido no time. Recuperado de uma grave lesão na coxa esquerda, o jogador volta a ser relacionado após cerca de cinco meses e amplia as opções ofensivas do Leão. VEJA MAIS Santos confirma presença de Neymar em 'decisão' contra o Remo em Belém: 'Viaja na terça-feira' Clube e atleta chegaram a um acordo para que o craque esteja em campo na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Mangueirão Casa cheia! Remo anuncia mais de 30 mil torcedores garantidos contra o Santos pela Copa do Brasil Clube azulino aposta na força do Fenômeno Azul para avançar na Copa do Brasil diante do Santos de Neymar Condé valoriza empate na Vila e aposta na força do Mangueirão para decisão contra o Santos Treinador destaca organização do Remo, elogia entrega do elenco e acredita que apoio da torcida pode fazer a diferença no jogo de volta, em Belém Santos terá Neymar, mas perde peças na defesa Do outro lado, o Santos chega a Belém confiante após os bons resultados recentes, mas consciente da dificuldade de enfrentar o Remo no Mangueirão. No jogo de ida, o Peixe criou as melhores oportunidades e acertou a trave duas vezes, porém não conseguiu transformar o domínio em vitória. O técnico Cuca contará novamente com Neymar, que atuou durante os 90 minutos na primeira partida e segue como principal referência ofensiva da equipe. Por outro lado, o treinador terá baixas importantes na defesa. O zagueiro Lucas Veríssimo foi vetado pelo departamento médico após sentir dores na panturrilha e sequer viajou para Belém. O lateral-direito Igor Vinícius também está fora por causa de uma lombalgia. Ficha Técnica Data: 4 de agosto de 2026 Hora: 21h30 (de Brasília) Local: Mangueirão Árbitro: Anderson Daronco (RS) Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS) VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Leonel Picco, Zé Welison e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga. Técnico: Léo Condé Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser e Barreal; Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do brasil 2026 remo x santos futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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