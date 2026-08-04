Remo e Santos decidem vaga nas quartas da Copa do Brasil no Mangueirão

Depois do empate sem gols na Vila Belmiro, Remo e Santos voltam a se enfrentar nesta semana, no Mangueirão, em Belém, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Quem vencer avança de fase. Em caso de nova igualdade no placar, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

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O confronto coloca frente a frente um Remo que aposta na força da torcida para seguir fazendo história na competição e um Santos que chega pressionado pela necessidade de vencer fora de casa.

Remo aposta no Mangueirão para seguir fazendo história

O Leão Azul encara o duelo como uma oportunidade de dar uma resposta à torcida após o momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro. A equipe já surpreendeu ao eliminar o Bahia na fase anterior e agora tenta superar o Santos para alcançar uma classificação inédita às quartas de final da Copa do Brasil.

O técnico terá desfalques importantes. O volante Patrick e o zagueiro Zé Ivaldo, emprestados pelo próprio Santos, não podem atuar por força contratual. Já o zagueiro Tchamba segue em recuperação de lesão muscular e continua fora da equipe.

No primeiro duelo, o Remo contou com a volta do atacante Eduardo Melo, que tende a ser mantido no time. Recuperado de uma grave lesão na coxa esquerda, o jogador volta a ser relacionado após cerca de cinco meses e amplia as opções ofensivas do Leão.

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Santos terá Neymar, mas perde peças na defesa

Do outro lado, o Santos chega a Belém confiante após os bons resultados recentes, mas consciente da dificuldade de enfrentar o Remo no Mangueirão. No jogo de ida, o Peixe criou as melhores oportunidades e acertou a trave duas vezes, porém não conseguiu transformar o domínio em vitória.

O técnico Cuca contará novamente com Neymar, que atuou durante os 90 minutos na primeira partida e segue como principal referência ofensiva da equipe.

Por outro lado, o treinador terá baixas importantes na defesa. O zagueiro Lucas Veríssimo foi vetado pelo departamento médico após sentir dores na panturrilha e sequer viajou para Belém. O lateral-direito Igor Vinícius também está fora por causa de uma lombalgia.

Ficha Técnica

Data: 4 de agosto de 2026

Hora: 21h30 (de Brasília)

Local: Mangueirão

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Leonel Picco, Zé Welison e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga.

Técnico: Léo Condé

Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser e Barreal; Neymar e Gabigol.

Técnico: Cuca