Casa cheia! Remo anuncia mais de 30 mil torcedores garantidos contra o Santos pela Copa do Brasil

O Remo empatou sem gols com o Santos-SP, fora de casa, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta está marcado para essa terça-feira (4), às 21h30, no Mangueirão, que promete receber um bom público, já que o Remo anunciou mais de 30 mil torcedores garantidos.

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Em seus perfis nas redes sociais, o clube informou mais de 30 mil pessoas já garantidas para a partida decisiva diante do Peixe. O clube segue anunciando os bilhetes, que custa R$80 a arquibancada (ingresso único). O Leão também fez uma promoção, caso o torcedor compre dois bilhetes, o valor do ingresso sai R$60 cada.

Quem preferir assistir à partida no setor de cadeiras, pagará o valor de R$160 no ingresso simples. Caso o torcedor adquira ingresso duplo, pagará R$120 por bilhete. O torcedor do Santos também pode adquirir seu bilhete no setor visitante no valor de R$160. Os ingressos estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, além do site da Tickzi.

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Lado A esgotado

Os bilhetes para o lado A do Mangueirão no setor arquibancada estão esgotados. Restam apenas cadeiras do lado A. Já no lado B, todos os setores ainda estão disóníveis.

Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida, o Remo decide a sua sorte na Copa do Brasil ao lado do Fenômeno Azul. Uma vitória simples coloca o Leão Azul nas quartas de final da competição nacional e garante aos cofres azulinos R$4 milhões.

Será?

Caso o Remo avance de fase, o Leão Azul retornará às quartas de finais da Copa do Brasil após 34 anos. A última vez em que o Remo chegou nesta fase foi em 1991, quando eliminou o Vitória-BA. No jogo de ida, em Belém, o Remo venceu os baianos por 2 a 0 e empatou em 2 a 2 o jogo de volta, disputado no Estádio Barradão, em Salvador (BA).