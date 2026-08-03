Casa cheia! Remo anuncia mais de 30 mil torcedores garantidos contra o Santos pela Copa do Brasil Clube azulino aposta na força do Fenômeno Azul para avançar na Copa do Brasil diante do Santos de Neymar Fábio Will 03.08.26 11h04 Torcida do Leão promete uma grande festa diante do Peixe (Cristino Martins / O Liberal) O Remo empatou sem gols com o Santos-SP, fora de casa, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta está marcado para essa terça-feira (4), às 21h30, no Mangueirão, que promete receber um bom público, já que o Remo anunciou mais de 30 mil torcedores garantidos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em seus perfis nas redes sociais, o clube informou mais de 30 mil pessoas já garantidas para a partida decisiva diante do Peixe. O clube segue anunciando os bilhetes, que custa R$80 a arquibancada (ingresso único). O Leão também fez uma promoção, caso o torcedor compre dois bilhetes, o valor do ingresso sai R$60 cada. Quem preferir assistir à partida no setor de cadeiras, pagará o valor de R$160 no ingresso simples. Caso o torcedor adquira ingresso duplo, pagará R$120 por bilhete. O torcedor do Santos também pode adquirir seu bilhete no setor visitante no valor de R$160. Os ingressos estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, além do site da Tickzi. VEJA MAIS Remo investe R$ 1 milhão em reforma e moderniza estrutura do NASP com recovery Clube apresentou melhorias em áreas administrativas e de saúde, com novos equipamentos de recuperação física e parcerias que também serão levadas ao CT de Outeiro Remo acerta rescisão e Braian Cufré deixa o clube após 10 partidas Lateral-esquerdo argentino chegou ao Leão em fevereiro, marcou um gol e encerra passagem em comum acordo com a diretoria azulina Neymar volta a provocar jogador do Remo e gesto com Edson Fernando viraliza após empate na Vila Atacante do Santos repetiu atitude adotada contra Diego Hernández na Série A e protagonizou novo momento de tensão com atleta azulino Lado A esgotado Os bilhetes para o lado A do Mangueirão no setor arquibancada estão esgotados. Restam apenas cadeiras do lado A. Já no lado B, todos os setores ainda estão disóníveis. Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida, o Remo decide a sua sorte na Copa do Brasil ao lado do Fenômeno Azul. Uma vitória simples coloca o Leão Azul nas quartas de final da competição nacional e garante aos cofres azulinos R$4 milhões. Será? Caso o Remo avance de fase, o Leão Azul retornará às quartas de finais da Copa do Brasil após 34 anos. A última vez em que o Remo chegou nesta fase foi em 1991, quando eliminou o Vitória-BA. No jogo de ida, em Belém, o Remo venceu os baianos por 2 a 0 e empatou em 2 a 2 o jogo de volta, disputado no Estádio Barradão, em Salvador (BA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Matheus Felipe vê Remo na Série A e aposta na força do Baenão para tirar o time do Z4 Zagueiro, que disputou três partidas desde a chegada ao Leão, destaca rápida adaptação ao elenco, pede concentração para enfrentar o Atlético-MG e trata eliminação para o Santos como assunto encerrado 06.08.26 21h17 FUTEBOL CBF define arbitragem para o jogo entre Remo x Atlético-MG pela Série A; saiba quem é Árbitro catarinense Ramon Abatti Abel apita o confronto deste sábado (8), no Mangueirão 06.08.26 12h56 FUTEBOL Remo vence o Paysandu na Curuzu e abre vantagem na final da Copa Pará Sub-17 Equipe azulina vence o primeiro clássico da decisão por 3 a 1, na Curuzu, e terá a vantagem do empate no jogo de volta 06.08.26 11h48 FUTEBOL Comentarista da Globo defende Neymar e critica envolvidos em confusão com Remo Paulo Nunes afirmou que atacante do Santos foi provocado após a classificação na Copa do Brasil e considerou exagerada a reação de integrantes do clube paraense 06.08.26 11h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES CELEBRIDADES Mbappé publica foto assistindo filme sobre Elize Matsunaga com suposta namorada Registro compartilhado pelo atacante francês movimentou as redes sociais e chamou a atenção por mostrar, ao fundo, uma cena do longa brasileiro na companhia de Ester Expósito 04.08.26 21h45 FUTEBOL Remo garante renda milionária em jogo contra o Santos; veja quanto o Leão Azul arrecadou Borderô da partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil aponta arrecadação acima de R$ 2,8 milhões 05.08.26 14h00 FIQUE DE OLHO! Copa do Brasil tem classificados às quartas; saiba datas, horários e formato do sorteio Confrontos e mandos de campo da próxima fase serão definidos na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio 06.08.26 22h32 Futebol Bonifazi cobra autocrítica e diz que Paysandu só depende de si na Série C Lateral-esquerdo destaca trabalho para corrigir falhas defensivas, valoriza período sem jogos e pede concentração diante do lanterna Confiança, segunda-feira, na Curuzu 06.08.26 21h20