Vai lotar! Remo divulga nova parcial de ingressos para o jogo contra o Santos de Neymar

O Remo anunciou, na manhã desta terça-feira (4), que já comercializou mais de 35 mil ingressos para o jogo de hoje, às 21h30, contra o Santos, no Mangueirão, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

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A expectativa é de que a partida receba mais de 45 mil torcedores, em um jogo que vale, além da classificação, uma premiação de R$ 4 milhões. O confronto também pode marcar o retorno do Remo às quartas de final da Copa do Brasil após 35 anos.

Os ingressos para a partida continuam à venda nas Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana. Os setores de arquibancada e cadeiras do lado A estão esgotados. Restam apenas ingressos para a arquibancada e as cadeiras do lado B.

A arquibancada custa R$ 80 e a cadeira, R$ 160. Já o ingresso do setor visitante, destinado à torcida do Santos, custa R$ 160 (arquibancada). Os bilhetes também podem ser adquiridos no site da Tickzi .

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No primeiro jogo, no último sábado (1º), na Vila Belmiro, Santos e Remo empataram sem gols. Quem vencer em Belém garante a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

Remo e Santos jogam hoje (4), às 21h30, no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e também pela Rádio Liberal+.