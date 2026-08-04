Vai lotar! Remo divulga nova parcial de ingressos para o jogo contra o Santos de Neymar Remo e Santos duelam por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e torcida do Remo já garantiu mais de 35 mil ingressos Fábio Will 04.08.26 11h02 Fenômeno Azul promete uma linda festa diante do Peixe (Wagner Santana / O Liberal) O Remo anunciou, na manhã desta terça-feira (4), que já comercializou mais de 35 mil ingressos para o jogo de hoje, às 21h30, contra o Santos, no Mangueirão, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A expectativa é de que a partida receba mais de 45 mil torcedores, em um jogo que vale, além da classificação, uma premiação de R$ 4 milhões. O confronto também pode marcar o retorno do Remo às quartas de final da Copa do Brasil após 35 anos. Os ingressos para a partida continuam à venda nas Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana. Os setores de arquibancada e cadeiras do lado A estão esgotados. Restam apenas ingressos para a arquibancada e as cadeiras do lado B. A arquibancada custa R$ 80 e a cadeira, R$ 160. Já o ingresso do setor visitante, destinado à torcida do Santos, custa R$ 160 (arquibancada). Os bilhetes também podem ser adquiridos no site da Tickzi. VEJA MAIS Remo e Santos decidem vaga nas quartas da Copa do Brasil no Mangueirão Leão Azul conta com o apoio da torcida para buscar classificação inédita diante do Peixe; empate leva a decisão para os pênaltis VÍDEO: Sem Neymar, elenco do Santos desembarca em Belém para decisão contra o Remo Jogadores chegaram à capital paraense nesta segunda-feira (3); torcida azulina já esgotou os ingressos do lado A do Mangueirão Belém recebe pela primeira vez a taça oficial da Copa do Brasil; saiba como visitar Exposição ocorre até terça-feira (4), dia do jogo entre Remo e Santos, pelas oitavas de final do torneio. No primeiro jogo, no último sábado (1º), na Vila Belmiro, Santos e Remo empataram sem gols. Quem vencer em Belém garante a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nas cobranças de pênaltis. Remo e Santos jogam hoje (4), às 21h30, no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e também pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a futebol copa do brasil remo x santos neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Matheus Felipe vê Remo na Série A e aposta na força do Baenão para tirar o time do Z4 Zagueiro, que disputou três partidas desde a chegada ao Leão, destaca rápida adaptação ao elenco, pede concentração para enfrentar o Atlético-MG e trata eliminação para o Santos como assunto encerrado 06.08.26 21h17 FUTEBOL CBF define arbitragem para o jogo entre Remo x Atlético-MG pela Série A; saiba quem é Árbitro catarinense Ramon Abatti Abel apita o confronto deste sábado (8), no Mangueirão 06.08.26 12h56 FUTEBOL Remo vence o Paysandu na Curuzu e abre vantagem na final da Copa Pará Sub-17 Equipe azulina vence o primeiro clássico da decisão por 3 a 1, na Curuzu, e terá a vantagem do empate no jogo de volta 06.08.26 11h48 FUTEBOL Comentarista da Globo defende Neymar e critica envolvidos em confusão com Remo Paulo Nunes afirmou que atacante do Santos foi provocado após a classificação na Copa do Brasil e considerou exagerada a reação de integrantes do clube paraense 06.08.26 11h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES CELEBRIDADES Mbappé publica foto assistindo filme sobre Elize Matsunaga com suposta namorada Registro compartilhado pelo atacante francês movimentou as redes sociais e chamou a atenção por mostrar, ao fundo, uma cena do longa brasileiro na companhia de Ester Expósito 04.08.26 21h45 FUTEBOL Remo garante renda milionária em jogo contra o Santos; veja quanto o Leão Azul arrecadou Borderô da partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil aponta arrecadação acima de R$ 2,8 milhões 05.08.26 14h00 FIQUE DE OLHO! Copa do Brasil tem classificados às quartas; saiba datas, horários e formato do sorteio Confrontos e mandos de campo da próxima fase serão definidos na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio 06.08.26 22h32 Futebol Bonifazi cobra autocrítica e diz que Paysandu só depende de si na Série C Lateral-esquerdo destaca trabalho para corrigir falhas defensivas, valoriza período sem jogos e pede concentração diante do lanterna Confiança, segunda-feira, na Curuzu 06.08.26 21h20