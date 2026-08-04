'Lei do ex' encerra sonho da Copa do Brasil; Remo perde para o Santos em um Mangueirção lotado Com um jogador a menos desde o primeiro tempo, Leão resiste à pressão, mas vê Rony, revelado pelo clube, marcar após assistência de Neymar e eliminar os azulinos nas oitavas de final da Copa do Brasil O Liberal 04.08.26 23h48 O Remo foi eliminado com gol do seu ex-jogador, Rony. (Thiago Gomes / O Liberal) O sonho do Remo na Copa do Brasil terminou diante de um Mangueirão lotado. Na noite desta terça-feira (4), o Leão Azul foi derrotado por 1 a 0 pelo Santos, pelas oitavas de final da competição, em uma partida marcada por três momentos decisivos: a expulsão do zagueiro Marllon ainda no primeiro tempo, a entrada de Neymar na etapa final e a lei do ex aplicada por Rony, atacante criado na base remista. O resultado classificou o time paulista às quartas de final e custou ao clube paraense uma premiação de aproximadamente R$ 4 milhões. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Mesmo diante de um adversário com jogadores estrelados, o Remo mostrou personalidade inicial. Empurrado por cerca de 50 mil torcedores, o time de Léo Condé começou pressionando e teve a melhor oportunidade da primeira etapa logo aos três minutos. Alef Manga recebeu livre na área, finalizou em cima do goleiro e, na sobra, Jajá mandou para fora, desperdiçando a chance de colocar o Leão em vantagem. A partir daí, o Santos passou a controlar mais a posse de bola, mas encontrava dificuldades para superar o sistema defensivo azulino. O cenário mudou completamente aos 28 minutos. Inicialmente advertido com cartão amarelo por falta em Caballero, Marllon teve o lance revisado pelo VAR. Após consultar o monitor, o árbitro Anderson Daronco mudou a decisão e expulsou o zagueiro, obrigando o Remo a disputar mais de uma hora de partida com apenas dez jogadores. Remo x Santos Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Com um atleta a menos, o Leão abriu mão da pressão ofensiva para fechar os espaços. O Santos passou a ocupar o campo de ataque e criou boas oportunidades, principalmente com Gabigol e Caballero, mas esbarrou nas intervenções de Marcelo Rangel e na forte marcação azulina. Apesar da pressão, o Remo conseguiu segurar o empate sem gols até o intervalo, mantendo viva a esperança da classificação. Segundo tempo Na volta para a etapa final, Cuca colocou Neymar em campo. Bastaram poucos minutos para o camisa 10 assumir o protagonismo da partida. Participando das principais jogadas ofensivas, o craque aumentou o volume de jogo santista e passou a encontrar espaços diante do desgaste físico do Remo, que seguia se desdobrando com um homem a menos. Aos 29 minutos, veio o lance que decidiu a classificação. Neymar roubou a bola de Zé Welison no campo de ataque, invadiu a área e encontrou Rony livre na pequena área. O atacante paraense, revelado pelo Remo e campeão da Copa Verde pelo clube em 2015, apenas completou para o fundo das redes. Em respeito ao time que o projetou para o futebol, comemorou discretamente diante da torcida azulina. Mesmo abatido pelo gol sofrido, o Remo não desistiu. Léo Condé promoveu mudanças ofensivas e viu sua equipe crescer nos minutos finais. A melhor oportunidade surgiu em cobrança de falta de Vitor Bueno, que acertou o travessão de Brasão e fez o Mangueirão prender a respiração. Nos acréscimos, Marcelinho ainda teve boa chance pela direita, mas finalizou pela rede do lado de fora. A pressão, no entanto, não foi suficiente para evitar a eliminação. Ao apito final, a festa ficou com o Santos. O Remo deixou o gramado sob aplausos da torcida, mas também com o gosto amargo de ver escapar uma classificação histórica. Além da vaga nas quartas de final, o clube paraense perdeu a oportunidade de reforçar os cofres com cerca de R$ 4 milhões em premiação, graças a um passe de Neymar e a lei do ex de Rony para encerrar o sonho azulino na Copa do Brasil. Ficha Técnica Data: 4 de agosto de 2026 Hora: 21h30 (de Brasília) Local: Mangueirão Árbitro: Anderson Daronco (RS) Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS) VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Cartões Amarelos: João Schmidt, Gabriel Barbosa, Oliva, Barreal (Santos) Picco (Remo) Cartões Vermelhos: Marllon (Remo) Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Leonel Picco (Edson Fernando), Zé Welison e Zé Ricardo (Jaderson); Jajá (Taliari), Yago Pikachu (Matheus Alexandre) e Alef Manga (Vitor Bueno). Técnico: Léo Condé Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, Christian Oliva (Samuel Pierri) e Escobar, Julio Schmidt (William Arão), Gabriel Bontempo (Neymar Jr), Barreal, Caballero (Rollheiser); Neymar e Gabigol (Rony). Técnico: Cuca Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo copa do brasil 2026 remo x santos futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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