Mbappé publica foto assistindo filme sobre Elize Matsunaga com suposta namorada

O atacante Kylian Mbappé voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (4) após publicar um álbum de fotos no Instagram. Entre os registros, um detalhe chamou a atenção dos seguidores: o jogador aparece assistindo ao filme "Elize: Sombras de Uma Mulher", produção da Netflix inspirada no caso de Elize Matsunaga.

Na mesma imagem, uma mulher aparece ao lado do craque e passou a ser apontada por internautas como a atriz espanhola Ester Expósito, alimentando rumores de que o relacionamento entre os dois teria sido assumido publicamente.

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O perfil oficial da Netflix entrou na brincadeira e comentou a postagem ao notar o filme exibido na televisão. "Eu vi Elize: Sombras de Uma Mulher ali na foto 4", escreveu a plataforma.

Embora Mbappé não tenha feito qualquer referência ao relacionamento na legenda da publicação, internautas interpretaram a imagem como uma possível confirmação do romance com Ester Expósito. A atriz já vinha sendo apontada pela imprensa internacional como affair do atacante nos últimos meses.