Mbappé publica foto assistindo filme sobre Elize Matsunaga com suposta namorada Registro compartilhado pelo atacante francês movimentou as redes sociais e chamou a atenção por mostrar, ao fundo, uma cena do longa brasileiro na companhia de Ester Expósito Hannah Franco 04.08.26 21h45 Mbappé publica foto com suposta namorada assistindo a filme sobre Elize Matsunaga (Reprodução/Instagram) O atacante Kylian Mbappé voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (4) após publicar um álbum de fotos no Instagram. Entre os registros, um detalhe chamou a atenção dos seguidores: o jogador aparece assistindo ao filme "Elize: Sombras de Uma Mulher", produção da Netflix inspirada no caso de Elize Matsunaga. Na mesma imagem, uma mulher aparece ao lado do craque e passou a ser apontada por internautas como a atriz espanhola Ester Expósito, alimentando rumores de que o relacionamento entre os dois teria sido assumido publicamente. VEJA MAIS Vini Jr. e Real Madrid devem se reunir nesta segunda para definir futuro O atacante recebe em torno de 400 mil libras por semana (aproximadamente R$ 3 milhões) e tem o segundo maior salário do elenco, atrás do francês Kylian Mbappé Pai registra filhos com nomes de Mbappé e Haaland: 'Nunca imaginamos que ia viralizar' O pai disse que algumas pessoas gostaram dos nomes e outras o chamaram de "fanático por futebol" O perfil oficial da Netflix entrou na brincadeira e comentou a postagem ao notar o filme exibido na televisão. "Eu vi Elize: Sombras de Uma Mulher ali na foto 4", escreveu a plataforma. Embora Mbappé não tenha feito qualquer referência ao relacionamento na legenda da publicação, internautas interpretaram a imagem como uma possível confirmação do romance com Ester Expósito. A atriz já vinha sendo apontada pela imprensa internacional como affair do atacante nos últimos meses. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Elize Matsunaga Mbappé COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Cabeça erguida, acima de tudo 06.08.26 15h15 FUTEBOL Zagueiro que estava na Série D é contratado pelo Paysandu; saiba mais Lucas Rodrigues, de 24 anos, chega por empréstimo do América-RN 06.08.26 13h34 FUTEBOL CBF define arbitragem para o jogo entre Remo x Atlético-MG pela Série A; saiba quem é Árbitro catarinense Ramon Abatti Abel apita o confronto deste sábado (8), no Mangueirão 06.08.26 12h56 FUTEBOL Comentarista da Globo defende Neymar e critica envolvidos em confusão com Remo Paulo Nunes afirmou que atacante do Santos foi provocado após a classificação na Copa do Brasil e considerou exagerada a reação de integrantes do clube paraense 06.08.26 11h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES CELEBRIDADES Mbappé publica foto assistindo filme sobre Elize Matsunaga com suposta namorada Registro compartilhado pelo atacante francês movimentou as redes sociais e chamou a atenção por mostrar, ao fundo, uma cena do longa brasileiro na companhia de Ester Expósito 04.08.26 21h45 FUTEBOL Remo garante renda milionária em jogo contra o Santos; veja quanto o Leão Azul arrecadou Borderô da partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil aponta arrecadação acima de R$ 2,8 milhões 05.08.26 14h00 FIQUE DE OLHO! Copa do Brasil tem classificados às quartas; saiba datas, horários e formato do sorteio Confrontos e mandos de campo da próxima fase serão definidos na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio 06.08.26 22h32 Futebol Bonifazi cobra autocrítica e diz que Paysandu só depende de si na Série C Lateral-esquerdo destaca trabalho para corrigir falhas defensivas, valoriza período sem jogos e pede concentração diante do lanterna Confiança, segunda-feira, na Curuzu 06.08.26 21h20