Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Rony e Neymar fazem 'selfie da vitória' após Santos eliminar o Remo no Mangueirão

Atacantes publicaram uma selfie juntos após a classificação na Copa do Brasil

Hannah Franco
fonte

Após gol da classificação, Rony e Neymar aparecem juntos em selfie do Santos. (Instagram/@santosfc)

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Remo, que garantiu ao Santos a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, Neymar e Rony apareceram juntos em uma publicação nas redes sociais do clube paulista. Os dois atacantes posaram para uma selfie ainda no vestiário depois da partida disputada na noite desta terça-feira (4), no Estádio do Mangueirão, em Belém.

Na legenda da publicação, o perfil oficial do Santos destacou a dupla responsável pelo lance decisivo da partida. "Selfie da dupla que decidiu o jogo! 🤜🏾🤛🏽", escreveu o clube.

VEJA MAIS

image 'Lei do ex' encerra sonho da Copa do Brasil; Remo perde para o Santos em um Mangueirção lotado
Com um jogador a menos desde o primeiro tempo, Leão resiste à pressão, mas vê Rony, revelado pelo clube, marcar após assistência de Neymar e eliminar os azulinos nas oitavas de final da Copa do Brasil

image Neymar é recepcionado pela torcida do Remo com xingamento no Mangueirão
Camisa 10 do Santos foi alvo de gritos antes da bola rolar pelas oitavas da Copa do Brasil e respondeu com um aceno para os torcedores azulinos

Nos comentários, torcedores comemoraram a atuação dos jogadores. "SPIDER NEY E RONY RÚSTICO SALVAM O DIA 🙌", publicou um santista.

A classificação do Santos foi construída no segundo tempo. Neymar, que iniciou a partida no banco de reservas, entrou durante a etapa final e participou da jogada que resultou no gol da vitória. Após cruzamento do camisa 10, Rony, revelado pelas categorias de base do Remo, marcou de cabeça e aplicou a "lei do ex", decretando a eliminação do clube paraense.

O Remo ainda teve um obstáculo importante ao atuar boa parte do confronto com um jogador a menos, após a expulsão do zagueiro Marllon no primeiro tempo. Com o resultado, o Leão Azul se despediu da competição nacional diante de um Mangueirão lotado, enquanto o Santos avançou às quartas de final da Copa do Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Neymar

Rony

Clube do Remo

copa do brasil

Santos FC
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu pode iniciar duelo contra o Confiança fora do G-8 pela primeira vez na Série C

Como será o último jogo da rodada, Papão poderá iniciar a partida já fora da zona de classificação, dependendo de uma combinação de resultados.

04.08.26 17h41

Futebol

Neymar é recebido por torcedores em hotel antes de partida entre Remo e Santos pela Copa do Brasil

Remo e Santos entram em campo às 21h30, no Estádio Mangueirão, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

04.08.26 15h42

Futebol

Remo vence ação na Justiça contra fabricante da Umbro e evita multa de R$ 300 mil

Justiça concluiu que empresas descumpriram o contrato de fornecimento esportivo e afastou a cobrança da multa rescisória; decisão ainda cabe recurso.

04.08.26 15h18

MMA Sport Club

UFC lança UFC Ultimate Gym Upgrade, concurso para instituições sociais de todo o Brasil

04.08.26 14h11

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

'Lei do ex' encerra sonho da Copa do Brasil; Remo perde para o Santos em um Mangueirção lotado

Com um jogador a menos desde o primeiro tempo, Leão resiste à pressão, mas vê Rony, revelado pelo clube, marcar após assistência de Neymar e eliminar os azulinos nas oitavas de final da Copa do Brasil

04.08.26 23h48

DUPLA DA DECISÃO

Rony e Neymar fazem 'selfie da vitória' após Santos eliminar o Remo no Mangueirão

Atacantes publicaram uma selfie juntos após a classificação na Copa do Brasil

05.08.26 0h05

CELEBRIDADES

Mbappé publica foto assistindo filme sobre Elize Matsunaga com suposta namorada

Registro compartilhado pelo atacante francês movimentou as redes sociais e chamou a atenção por mostrar, ao fundo, uma cena do longa brasileiro na companhia de Ester Expósito

04.08.26 21h45

'VAI TOMAR NO...'

Neymar é recepcionado pela torcida do Remo com xingamento no Mangueirão

Camisa 10 do Santos foi alvo de gritos antes da bola rolar pelas oitavas da Copa do Brasil e respondeu com um aceno para os torcedores azulinos

04.08.26 21h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda