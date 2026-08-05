Rony e Neymar fazem 'selfie da vitória' após Santos eliminar o Remo no Mangueirão Atacantes publicaram uma selfie juntos após a classificação na Copa do Brasil Hannah Franco 05.08.26 0h05 Após gol da classificação, Rony e Neymar aparecem juntos em selfie do Santos. (Instagram/@santosfc) Após a vitória por 1 a 0 sobre o Remo, que garantiu ao Santos a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, Neymar e Rony apareceram juntos em uma publicação nas redes sociais do clube paulista. Os dois atacantes posaram para uma selfie ainda no vestiário depois da partida disputada na noite desta terça-feira (4), no Estádio do Mangueirão, em Belém. Na legenda da publicação, o perfil oficial do Santos destacou a dupla responsável pelo lance decisivo da partida. "Selfie da dupla que decidiu o jogo! 🤜🏾🤛🏽", escreveu o clube. VEJA MAIS 'Lei do ex' encerra sonho da Copa do Brasil; Remo perde para o Santos em um Mangueirção lotado Com um jogador a menos desde o primeiro tempo, Leão resiste à pressão, mas vê Rony, revelado pelo clube, marcar após assistência de Neymar e eliminar os azulinos nas oitavas de final da Copa do Brasil Neymar é recepcionado pela torcida do Remo com xingamento no Mangueirão Camisa 10 do Santos foi alvo de gritos antes da bola rolar pelas oitavas da Copa do Brasil e respondeu com um aceno para os torcedores azulinos Nos comentários, torcedores comemoraram a atuação dos jogadores. "SPIDER NEY E RONY RÚSTICO SALVAM O DIA 🙌", publicou um santista. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A classificação do Santos foi construída no segundo tempo. Neymar, que iniciou a partida no banco de reservas, entrou durante a etapa final e participou da jogada que resultou no gol da vitória. Após cruzamento do camisa 10, Rony, revelado pelas categorias de base do Remo, marcou de cabeça e aplicou a "lei do ex", decretando a eliminação do clube paraense. O Remo ainda teve um obstáculo importante ao atuar boa parte do confronto com um jogador a menos, após a expulsão do zagueiro Marllon no primeiro tempo. Com o resultado, o Leão Azul se despediu da competição nacional diante de um Mangueirão lotado, enquanto o Santos avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Neymar Rony Clube do Remo copa do brasil Santos FC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu pode iniciar duelo contra o Confiança fora do G-8 pela primeira vez na Série C Como será o último jogo da rodada, Papão poderá iniciar a partida já fora da zona de classificação, dependendo de uma combinação de resultados. 04.08.26 17h41 Futebol Neymar é recebido por torcedores em hotel antes de partida entre Remo e Santos pela Copa do Brasil Remo e Santos entram em campo às 21h30, no Estádio Mangueirão, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. 04.08.26 15h42 Futebol Remo vence ação na Justiça contra fabricante da Umbro e evita multa de R$ 300 mil Justiça concluiu que empresas descumpriram o contrato de fornecimento esportivo e afastou a cobrança da multa rescisória; decisão ainda cabe recurso. 04.08.26 15h18 MMA Sport Club UFC lança UFC Ultimate Gym Upgrade, concurso para instituições sociais de todo o Brasil 04.08.26 14h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Lei do ex' encerra sonho da Copa do Brasil; Remo perde para o Santos em um Mangueirção lotado Com um jogador a menos desde o primeiro tempo, Leão resiste à pressão, mas vê Rony, revelado pelo clube, marcar após assistência de Neymar e eliminar os azulinos nas oitavas de final da Copa do Brasil 04.08.26 23h48 DUPLA DA DECISÃO Rony e Neymar fazem 'selfie da vitória' após Santos eliminar o Remo no Mangueirão Atacantes publicaram uma selfie juntos após a classificação na Copa do Brasil 05.08.26 0h05 CELEBRIDADES Mbappé publica foto assistindo filme sobre Elize Matsunaga com suposta namorada Registro compartilhado pelo atacante francês movimentou as redes sociais e chamou a atenção por mostrar, ao fundo, uma cena do longa brasileiro na companhia de Ester Expósito 04.08.26 21h45 'VAI TOMAR NO...' Neymar é recepcionado pela torcida do Remo com xingamento no Mangueirão Camisa 10 do Santos foi alvo de gritos antes da bola rolar pelas oitavas da Copa do Brasil e respondeu com um aceno para os torcedores azulinos 04.08.26 21h03