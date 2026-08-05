Rony e Neymar fazem 'selfie da vitória' após Santos eliminar o Remo no Mangueirão

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Remo, que garantiu ao Santos a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, Neymar e Rony apareceram juntos em uma publicação nas redes sociais do clube paulista. Os dois atacantes posaram para uma selfie ainda no vestiário depois da partida disputada na noite desta terça-feira (4), no Estádio do Mangueirão, em Belém.

Na legenda da publicação, o perfil oficial do Santos destacou a dupla responsável pelo lance decisivo da partida. "Selfie da dupla que decidiu o jogo! 🤜🏾🤛🏽", escreveu o clube.

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Nos comentários, torcedores comemoraram a atuação dos jogadores. "SPIDER NEY E RONY RÚSTICO SALVAM O DIA 🙌", publicou um santista.

A classificação do Santos foi construída no segundo tempo. Neymar, que iniciou a partida no banco de reservas, entrou durante a etapa final e participou da jogada que resultou no gol da vitória. Após cruzamento do camisa 10, Rony, revelado pelas categorias de base do Remo, marcou de cabeça e aplicou a "lei do ex", decretando a eliminação do clube paraense.

O Remo ainda teve um obstáculo importante ao atuar boa parte do confronto com um jogador a menos, após a expulsão do zagueiro Marllon no primeiro tempo. Com o resultado, o Leão Azul se despediu da competição nacional diante de um Mangueirão lotado, enquanto o Santos avançou às quartas de final da Copa do Brasil.