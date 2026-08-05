Neymar rebate críticas por provocações contra o Remo: 'Os caras me xingam, eu comemoro'

Após uma confusão na zona mista do estádio Mangueirão, o atacante Neymar usou o Instagram para ironizar a fúria dos torcedores do Remo e, principalmente, de seu presidente.

O jogador do Santos provocou com um breve relato: "Os caras me xingam, eu comemoro e eles ficam bravos", acompanhado de emojis de risada e de não entender a confusão.

Ele também recorreu às redes sociais para retomar o assunto, publicando uma mensagem de reflexão nos seus stories sobre o comportamento da sociedade atual.

Repercussão após 1 eliminação

Na partida, Neymar foi provocado e xingado pela torcida local durante o aquecimento. Ao entrar no segundo tempo, ele foi decisivo ao cruzar a bola que Rony completou para o gol, selando a vitória de 1 a 0 e a classificação do Santos para as quartas de final da Copa do Brasil.

"Que triste o rumo que parte da nossa sociedade vem tomando... Poucos se interessam pelo trabalho, pela trajetória ou pelos resultados: o foco quase sempre recai sobre algo que possa ser apontado como defeito", disse o jogador como resposta ao tumulto no estádio.

A defesa de Neymar sobre críticas

Destaque do jogo, Neymar usou o texto para se defender das críticas. "Existe uma facilidade enorme em criticar quem ou o que está em evidência. Talvez porque seja mais confortável julgar a vida de quem está no topo do que construir a própria: ou porque o sucesso alheio confronte frustrações que preferimos não enxergar", complementou a mensagem.

O jogador citou que pessoas públicas devem ser questionadas, mas pediu respeito e falou em perseguição. "Pessoas públicas podem e devem ser questionadas quando necessário, mas há uma diferença enorme entre crítica e perseguição, entre responsabilidade e prazer em ressaltar as falhas".

Detalhes da confusão e trocas de ofensas

Imagens circulando nas redes sociais mostraram Neymar trocando ofensas com pessoas ligadas ao Remo. "F... -se! Aqui é Santos, c...", disse o atacante. Em determinado momento, o camisa 10 pulou e cantou "eliminado" para os rivais. Em um dos vídeos, foi possível ver uma pessoa retrucando o atacante: "Tu é um b...".

Após a classificação na Copa do Brasil, o Santos agora se concentra no Campeonato Brasileiro. A equipe da Vila Belmiro recebe o Athletico-PR no domingo e precisa vencer para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento.