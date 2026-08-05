Neymar rebate críticas por provocações contra o Remo: 'Os caras me xingam, eu comemoro' Imagens que circulam nas redes sociais mostraram Neymar trocando ofensas com pessoas ligadas ao Remo Estadão Conteúdo 05.08.26 9h32 Após uma confusão na zona mista do estádio Mangueirão, o atacante Neymar usou o Instagram para ironizar a fúria dos torcedores do Remo e, principalmente, de seu presidente. O jogador do Santos provocou com um breve relato: "Os caras me xingam, eu comemoro e eles ficam bravos", acompanhado de emojis de risada e de não entender a confusão. Ele também recorreu às redes sociais para retomar o assunto, publicando uma mensagem de reflexão nos seus stories sobre o comportamento da sociedade atual. Repercussão após 1 eliminação Na partida, Neymar foi provocado e xingado pela torcida local durante o aquecimento. Ao entrar no segundo tempo, ele foi decisivo ao cruzar a bola que Rony completou para o gol, selando a vitória de 1 a 0 e a classificação do Santos para as quartas de final da Copa do Brasil. "Que triste o rumo que parte da nossa sociedade vem tomando... Poucos se interessam pelo trabalho, pela trajetória ou pelos resultados: o foco quase sempre recai sobre algo que possa ser apontado como defeito", disse o jogador como resposta ao tumulto no estádio. A defesa de Neymar sobre críticas Destaque do jogo, Neymar usou o texto para se defender das críticas. "Existe uma facilidade enorme em criticar quem ou o que está em evidência. Talvez porque seja mais confortável julgar a vida de quem está no topo do que construir a própria: ou porque o sucesso alheio confronte frustrações que preferimos não enxergar", complementou a mensagem. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O jogador citou que pessoas públicas devem ser questionadas, mas pediu respeito e falou em perseguição. "Pessoas públicas podem e devem ser questionadas quando necessário, mas há uma diferença enorme entre crítica e perseguição, entre responsabilidade e prazer em ressaltar as falhas". Detalhes da confusão e trocas de ofensas Imagens circulando nas redes sociais mostraram Neymar trocando ofensas com pessoas ligadas ao Remo. "F... -se! Aqui é Santos, c...", disse o atacante. Em determinado momento, o camisa 10 pulou e cantou "eliminado" para os rivais. Em um dos vídeos, foi possível ver uma pessoa retrucando o atacante: "Tu é um b...". Após a classificação na Copa do Brasil, o Santos agora se concentra no Campeonato Brasileiro. A equipe da Vila Belmiro recebe o Athletico-PR no domingo e precisa vencer para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Neymar confusão Mangueirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paternidade transforma rotina e motivação de jogadores de Remo e Paysandu Para Gabriel Mesquita, do Paysandu, e Gabriel Taliari, do Remo, a chegada dos filhos trouxe uma nova perspectiva sobre a carreira 09.08.26 7h30 FUTEBOL Dia dos Pais: torcedor do Paysandu vive 'Re-Pa' dentro de casa com filho remista Marcelo Sousa divide a paixão pelo futebol com a família e conta como a rivalidade entre Paysandu e Remo fortalece momentos de união 09.08.26 7h00 FUTEBOL Site do Remo é hackeado, recebe montagem de Neymar e Tonhão e ganha um 'salve Paysandu' O endereço eletrônico oficial do Remo foi alvo de um ataque de hackers denominados 'Umbrella Gang' 08.08.26 22h15 FUTEBOL Remo empata com o Atlético-MG no Mangueirão e segue no Z4 da Série A Leão abriu o placar, sofreu a virada ainda no primeiro tempo e buscou o empate na etapa final 08.08.26 21h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ameaças de atentado Messi seria morto durante a Copa do Mundo, aponta relatório da polícia dos EUA Documento detalha ameaças de bomba e à segurança de outros jogadores e árbitros; Cristiano Ronaldo e juízes também foram alvo 09.08.26 9h04 Futebol Paternidade transforma rotina e motivação de jogadores de Remo e Paysandu Para Gabriel Mesquita, do Paysandu, e Gabriel Taliari, do Remo, a chegada dos filhos trouxe uma nova perspectiva sobre a carreira 09.08.26 7h30 Futebol Jorge Iggor relembra narração histórica do Remo e superação após câncer Onze anos depois de eternizar o acesso azulino, narrador da GE TV fala sobre a ligação com a torcida, o retorno às transmissões do Leão e o impacto do diagnóstico na carreira e na vida 09.08.26 8h00 FUTEBOL Site do Remo é hackeado, recebe montagem de Neymar e Tonhão e ganha um 'salve Paysandu' O endereço eletrônico oficial do Remo foi alvo de um ataque de hackers denominados 'Umbrella Gang' 08.08.26 22h15