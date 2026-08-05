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Neymar rebate críticas por provocações contra o Remo: 'Os caras me xingam, eu comemoro'

Imagens que circulam nas redes sociais mostraram Neymar trocando ofensas com pessoas ligadas ao Remo

Estadão Conteúdo

Após uma confusão na zona mista do estádio Mangueirão, o atacante Neymar usou o Instagram para ironizar a fúria dos torcedores do Remo e, principalmente, de seu presidente.

O jogador do Santos provocou com um breve relato: "Os caras me xingam, eu comemoro e eles ficam bravos", acompanhado de emojis de risada e de não entender a confusão.

Ele também recorreu às redes sociais para retomar o assunto, publicando uma mensagem de reflexão nos seus stories sobre o comportamento da sociedade atual.

Repercussão após 1 eliminação

Na partida, Neymar foi provocado e xingado pela torcida local durante o aquecimento. Ao entrar no segundo tempo, ele foi decisivo ao cruzar a bola que Rony completou para o gol, selando a vitória de 1 a 0 e a classificação do Santos para as quartas de final da Copa do Brasil.

"Que triste o rumo que parte da nossa sociedade vem tomando... Poucos se interessam pelo trabalho, pela trajetória ou pelos resultados: o foco quase sempre recai sobre algo que possa ser apontado como defeito", disse o jogador como resposta ao tumulto no estádio.

A defesa de Neymar sobre críticas

Destaque do jogo, Neymar usou o texto para se defender das críticas. "Existe uma facilidade enorme em criticar quem ou o que está em evidência. Talvez porque seja mais confortável julgar a vida de quem está no topo do que construir a própria: ou porque o sucesso alheio confronte frustrações que preferimos não enxergar", complementou a mensagem.

O jogador citou que pessoas públicas devem ser questionadas, mas pediu respeito e falou em perseguição. "Pessoas públicas podem e devem ser questionadas quando necessário, mas há uma diferença enorme entre crítica e perseguição, entre responsabilidade e prazer em ressaltar as falhas".

Detalhes da confusão e trocas de ofensas

Imagens circulando nas redes sociais mostraram Neymar trocando ofensas com pessoas ligadas ao Remo. "F... -se! Aqui é Santos, c...", disse o atacante. Em determinado momento, o camisa 10 pulou e cantou "eliminado" para os rivais. Em um dos vídeos, foi possível ver uma pessoa retrucando o atacante: "Tu é um b...".

Após a classificação na Copa do Brasil, o Santos agora se concentra no Campeonato Brasileiro. A equipe da Vila Belmiro recebe o Athletico-PR no domingo e precisa vencer para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento.

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