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Política

Neta de Lula publica vídeo com IA que mostra Flávio Bolsonaro fazendo 'dança da rachadinha'

A peça coloca o rosto de Flávio em um personagem com roupas verde e amarelas, em uma pista de dança. A música repete "essa é a dança da rachadinha"

Estadão Conteúdo
fonte

Postagem feita por inteligência artificialmostra Flávio fazendo a "dança da rachadinha" (Reprodução)

A comunicadora Bia Lula, neta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), divulgou vídeo produzido com uso de inteligência artificial (IA) que satiriza o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Publicada no domingo, 12, a postagem mostra Flávio, principal opositor do presidente nas eleições de 2026, fazendo a "dança da rachadinha".

A peça coloca o rosto de Flávio em um personagem com roupas verde e amarelas, em uma pista de dança. A música repete "essa é a dança da rachadinha" e, ao final, aparece a mensagem "Faça você também bolsonarista".

O conteúdo faz referência ao caso das rachadinhas revelado pelo Estadão em 2018. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, que apresentou denúncia por crimes como peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o esquema consistia na apropriação de parte dos salários dos funcionários do gabinete de Flávio enquanto ele era deputado estadual.

Em 2021, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou as provas nulas, e a denúncia foi arquivada no ano seguinte.

Ao divulgar o vídeo em seu Instagram, Bia Lula escreveu: "Essa coreografia ele dança como ninguém! É dança da rachadinha. A nova trend da extrema direita!".

A publicação da neta de Lula dividiu opiniões entre seus seguidores. "Querida, vamos postar os trabalhos da governança do Lula. São tantas coisas! A gente até esquece pela grande quantidade", sugeriu uma internauta. "Não dá palco pra ele aqui", disse outra. "Olha o rei da rachadinha aí minha gente", apoiou outro usuário da rede.

Segundo pesquisa Datafolha divulgada no sábado, 11, o presidente aparece empatado tecnicamente com o senador. Pela primeira vez, o adversário supera numericamente o petista.

Em uma possível disputa de segundo turno, Flávio teria 46% das intenções de voto, ante 45% de Lula. Como a diferença está dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou menos, o cenário configura empate técnico.

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/FLÁVIO BOLSONARO/DISPUTA/IA
Política
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